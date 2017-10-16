بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل

الوقت- أعلنت مصادر أمنية في محافظة كركوك ، الاثنين، انسحاب قوات البيشمركة من قضاء داقوق جنوب المحافظة بالكامل ودخول القوات العراقية.

وأشارت المصادر، بحسب السومرية نيوز، الى إن "قوات البيشمركة انسحبت من محور قضاء داقوق، ( 40 كم جنوب كركوك)"، مبينا أن تلك القوات "خرجت على شكل أرتال.

الى ذلك أعلن مصدر محلي في محافظة ديالى، انقطاع طريق كركوك- بغداد بسبب الاحداث التي شهدها قضاء طوزخورماتو، فيما اشار الى ان الحركة مقتصرة ضمن حدود ديالى باتجاه بغداد، مؤكداً إن "القوات الامنية قطعت، فجر اليوم، طريق كركوك - بغداد بسبب الاحداث الجارية في قضاء طوزخورماتو ضمن حدود محافظة صلاح الدين"، لافتا الى ان "حركة المركبات مقتصرة الان على الطريق ضمن حدود ديالى باتجاه العاصمة بغداد".

وكانت القوات الأمنية العراقية سيطرت على قضاء طوزخرماتو، وتمكنت من التمركز في عدد من المواقع بالقضاء، بعد اندلاع اشتباكات بين القوات العراقية والحشد الشعبي من جهة وقوات البيشمركة من جهة أخرى.