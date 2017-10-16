خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 25 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البرزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البرزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل

بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل

بعد طوزخرماتو..القوات العراقية تسيطر على قضاء داقوق بالكامل

صحيفة أمريكية: ايران باعدت واشنطن عن أقرب حلفائها صحيفة أمريكية: ايران باعدت بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

ماكرون: سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة ماكرون: سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة

خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

اشتباكات في كركوك، و العبادي يوجه القوات المسلحة بفرض الأمن اشتباكات في كركوك و العبادي يوجه القوات الامنية بفرض الأمن

ميركل وماي تؤكدان التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع ايران ميركل وماي تؤكدان التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع ايران

واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية الى تجنب التصعيد واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية على تجنب التصعيد

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجيش المصري في سيناء ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدف الجيش المصري في سيناء

ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام

المعارضة السورية: الجيش التركي نسق مع جبهة النصرة لتسليم مواقعها في ادلب المعارضة السورية: الجيش التركي ينسق مع جبهة النصرة لاخلاء مواقعها في ادلب

العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي

الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد

هذه هي شروط العراق للحوار مع أربيل الوقت- كشرط لأي حوار مع سلطات الإقليم الانفصالي، أكد رئيس الوزراء العراقي..

10 ملايين دولار لمن يفشي عن فساد ترامب الأخلاقي! الوقت- أعرب ناشر مجلات أمريكي بارز عن استعداده لمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين..

توقعات شبه يقينيّة بفشل استراتيجية ترامب بشأن ايران الوقت- كتبت مجلة "بلومبرغ" اليوم الأحد: إن خطر فشل استراتيجية..

عشرات القتلى في أسوأ كارثة حرائق بأمريكا الوقت- ارتفع عدد الضحايا جرّاء الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا هذا الصيف..

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا الوقت- تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحتها الحكومة العراقية لإقليم كردستان..

اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حقوقيون يعلنون تضامنهم مع معتقلي الرأي بالسعودية...وبن سلمان اختفى؟!

سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي

الصحافة "الإسرائيلية": القبة الحديدية عاجزة في الحرب المقبلة، والجيش غير مستعدّ على جبهتين

العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

المعارضة السورية: الجيش التركي نسق مع جبهة النصرة لتسليم مواقعها في ادلب

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البرزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

ميركل وماي تؤكدان التزام بلادهما بالاتفاق النووي مع ايران

مخلوقات غريبة تهاجم بحر نيوزيلندا

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجيش المصري في سيناء

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

كركوك تشهد تطورات أمنية كبيرة، والبيشمركة تبدأ بالانسحاب

الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد

ترامب يفرض عزلة دولية على أمريكا بانسحابه من الاتفاق النووي..حقائق و دلائل

واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية الى تجنب التصعيد

هذه هي شروط العراق للحوار مع أربيل

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

شهداء من الحشد الشعبي باشتباكات مع البيشمركة في كركوك

المغرب يعتقل أمريكيا بطلبٍ من الإنتربول.. ماهو السبب؟

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟

الخوف من حزب الله يدفع جيش الاحتلال لاستخدام الدلافين!!

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا

ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

الزعيم الكوري يأخذ بثأره الشخصي من ترامب!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

ما بعد "طائرة أيّوب": تحوّل نوعي بمضامين استراتيجية

هكذا برّر قائد جيش ميانمار حرق قرى المسلمين وتهجيرهم!

إحصائيات صادمة عن ضحايا إطلاق النار في أمريكا بلسان نانسي بيلوسي

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

الإثنين 25 محرم 1439
 
 
 
 
 
خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

مواضيع ذات صلة

ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

القوات اليمنية تكسر هجوماً للجیش السعودي في نجران وتأسر عدد من الجنود+فيديو

بالصور... مقتل 9 جنود سعوديين بينهم ضباط في عسير ونجران

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن الاعلام الحربي في اليمن، الاثنين، مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي على نجران وعمليات قنص في مناطق متفرقة من جبهات تعز والجوف.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان في مواقع المخروق الصغير وقيادة الفواز ومعسكر رجلا ومستحدث المخروق بنجران، كما قصفت تجمعات العدوان في منطقتي الاجردي والطماحي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء.

كما أكدت وسائل اعلام يمنية مقتل واصابة 7 من ميليشيات العدوان السعودي في عمليات قنص لوحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف أعطبت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية آلية تابعة لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة، كما استهدفت تحصينات للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وكانت مصادر اعلامية يمنية أكدت ان السعودية سحبت جنودها من الخطوط الإمامية بجبهات نجران وجيزان وعسير ودفعت بمرتزقة سودانيين ويمنيين،  بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة المواجهات مع القوات اليمنية وارتفاع اعداد القتلى والجرحى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن تعز السعودية نجران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة