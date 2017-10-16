خسائر كبيرة للعدوان السعودي على جبهات نجران وتعز

الوقت- أعلن الاعلام الحربي في اليمن، الاثنين، مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي على نجران وعمليات قنص في مناطق متفرقة من جبهات تعز والجوف.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان في مواقع المخروق الصغير وقيادة الفواز ومعسكر رجلا ومستحدث المخروق بنجران، كما قصفت تجمعات العدوان في منطقتي الاجردي والطماحي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء.

كما أكدت وسائل اعلام يمنية مقتل واصابة 7 من ميليشيات العدوان السعودي في عمليات قنص لوحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف أعطبت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية آلية تابعة لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة، كما استهدفت تحصينات للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وكانت مصادر اعلامية يمنية أكدت ان السعودية سحبت جنودها من الخطوط الإمامية بجبهات نجران وجيزان وعسير ودفعت بمرتزقة سودانيين ويمنيين، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة المواجهات مع القوات اليمنية وارتفاع اعداد القتلى والجرحى.