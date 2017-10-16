ماكرون: سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة

الوقت- اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن سياسة ترامب الجديدة ضد ايران قاسية وسيئة، مؤكداً التزام باريس بالاتفاق النووي.

وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية، أن "أمريكا هي حليف فرنسا التاريخي كما هي الشريك الأهم في محاربة الإرهاب وفي التعاون الأمني" مؤكداً من جديد على "تمسك فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران".

ولفت ماكرون الى أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التحاور مع إيران ومراقبة أعمالها، و"لكنه (ترامب) يريد اتباع طريقة قاسية مع طهران ولقد قلت له شخصياً بأن هذه الطريقة سيئة".

وكان ترامب أعلن مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران مؤكدا رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، واعتبر انه "احد اسوأ" الاتفاقات في تاريخ أمريكا، مشيرا الى ان طهران لا تحترم روحيته، وأضاف ان الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تطوير بعض الجوانب في برنامجها النووي.

وصادق ترامب على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/ يناير 2016، مرتين لكنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوماً، أمام الكونغرس.