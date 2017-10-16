واشنطن تدعو القوات العراقية والكردية الى تجنب التصعيد

الوقت- دعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لورا سيل، الاثنين، القوات العراقية والبيشمركة على تجنب القيام بأعمال تصعيد جديدة في محافظة كركوك.

وأضافت سيل في تصريح صحفي، أن "أمريكا ما زالت تدعم العراق الموحد"ن مبينة انها "ترى أن الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات"، وتابعت "على الرغم من قرار حكومة كردستان العراقية المؤسف بإجراء استفتاء من جانب واحد مازال الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات الحالية والمشكلات القائمة منذ فترة طويلة بمقتضى الدستور العراقي".

كما دعت سيل كل الأطراف في المنطقة على التركيز على التهديد المشترك الذي يمثله تنظيم داعش وتفادي تأجيج التوترات بين الشعب العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، وجه القوات الأمنية بفرض الامن في محافظة كركوك وحماية جميع المواطنين بكافة مكوناتهم في المحافظة بالتعاون مع ابناء المحافظة وقوات البيشمركة.

وتمكنت جهاز مكافحة الارهاب والفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية ، الاثنين، من بسط سيطرتها على مناطق واسعة من كركوك دون اية مواجهات مع قوات البيشمركة المتواجدة بالمحافظة.