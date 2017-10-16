ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

الوقت- تمكن نادي إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على حساب ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة ببطولة الكالتشيو لهذا الموسم.

في الشوط الأول، استطاع إنتر ميلان أن يتقدم بهدف عن طريق اللاعب الأرجنتيني إيكاردي في الدقيقة 28 بعد متابعته لعرضية زميله المتقنة.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريقان بعدما سجّل لميلان خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 56 من تسديدة بعيدة خدعت الحارس، ولكن إيكاردي عاد وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 63 بتسديده كرة جميلة ومباشرة بعد تلقيه عرضية من الكرواتي بريستش.

وفي الدقيقة 80 سجل بونافينتورا الهدف الثاني لصالح الميلان ليعادل النتيجة من جديد وتشتعل المباراة، ولكن حكم المباراة حسمها بإحتساب ركلة جزاء للإنتر في الدقيقة 88 والتي سجّلها إيكاردي بنجاح ليحرز ثلاثية ثمينة في ديربي ميلان، ولتنتهي المباراة بفوز الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للميلان.

وبهذه النتيجة احتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، بيما احتل الميلان المركز التاسع برصيد 12 نقطة.