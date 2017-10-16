ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 25 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البرزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البرزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجيش المصري في سيناء

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجيش المصري في سيناء

ضحايا في سلسلة هجمات إرهابية استهدف الجيش المصري في سيناء

ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام

المعارضة السورية: الجيش التركي نسق مع جبهة النصرة لتسليم مواقعها في ادلب المعارضة السورية: الجيش التركي ينسق مع جبهة النصرة لاخلاء مواقعها في ادلب

العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي

الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد

هذه هي شروط العراق للحوار مع أربيل الوقت- كشرط لأي حوار مع سلطات الإقليم الانفصالي، أكد رئيس الوزراء العراقي..

10 ملايين دولار لمن يفشي عن فساد ترامب الأخلاقي! الوقت- أعرب ناشر مجلات أمريكي بارز عن استعداده لمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين..

توقعات شبه يقينيّة بفشل استراتيجية ترامب بشأن ايران الوقت- كتبت مجلة "بلومبرغ" اليوم الأحد: إن خطر فشل استراتيجية..

عشرات القتلى في أسوأ كارثة حرائق بأمريكا الوقت- ارتفع عدد الضحايا جرّاء الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا هذا الصيف..

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا الوقت- تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحتها الحكومة العراقية لإقليم كردستان..

اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني

سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً

طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

كيري: قرار ترامب خطير ويخلق أزمة دولية.. وإيران التزمت بالاتفاق الوقت- أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية،"، معتبراً أن "ا لرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي المتشددين الإيرانيين"، على حدّ وصفه.

انفجار ضخم يهزّ قلب العاصمة الصومالية مقديشو الوقت- أدّى انفجار ضخم هزّ العاصمة الصوماليّة مقديشو إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجل

دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين عن مآسي الروهينغا الوقت- دعا مسؤول انكليزي إلى محاسبة المسؤولين عن المآسي التي وقعت..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

سوريا تعرب عن موقفها تجاه التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي

عشرات القتلى في أسوأ كارثة حرائق بأمريكا

صحيفة ألمانية: إيران هي المنتصرة، وأمريكا تُلحق الأذى بنفسها

توقعات شبه يقينيّة بفشل استراتيجية ترامب بشأن ايران

الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي تنتفض ضد ترامب وتصفه بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين

هذه هي شروط العراق للحوار مع أربيل

صفقات السلاح القطرية: مخاوف عسكرية أم أسباب سياسيّة؟

ايران: قادرون على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون 4 أيام

العراق: ايران استجابت لطلب اغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان

المعارضة السورية: الجيش التركي نسق مع جبهة النصرة لتسليم مواقعها في ادلب

ترقب وحذر بعد انقضاء مهلة تسليم كركوك للقوات العراقية

شركة هولندية تدرب الغربان لالتقاط أعقاب السجائر +صور

ترامب "وجه نحس" على بلاده، كوارث طبيعية، إرهاب، عنصرية ومطالب بالانفصال ...ماالحل؟!

الاكراد يشنون هجوما كبيرا على الرقة، ومحلل عسكري يؤكد ان معركة الدير لم تبدأ بعد

أصوات أمريكية تندّد باستراتيجية ترامب الجديدة المعادية لايران

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

معركة أعلام بين روسيا وأمريكا وموسكو تتوعّد

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

الزعيم الكوري يأخذ بثأره الشخصي من ترامب!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

لهذا السبب قامت تركيا بتجنيس 50 ألف سوري

الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!

هكذا طعنت الرياض وأبو ظبي وتل أبيب العراق في الظهر

ما بعد "طائرة أيّوب": تحوّل نوعي بمضامين استراتيجية

تعرف على المبالغ التي ينفقها هؤلاء الرؤساء والملوك على ملذاتهم الشخصية؟!

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
رياضة

ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

الإثنين 25 محرم 1439
 
 
 
 
 
ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تمكن نادي إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على حساب ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة ببطولة الكالتشيو لهذا الموسم.

في الشوط الأول، استطاع إنتر ميلان أن يتقدم بهدف عن طريق اللاعب الأرجنتيني إيكاردي في الدقيقة 28 بعد متابعته لعرضية زميله المتقنة.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريقان بعدما سجّل لميلان خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 56 من تسديدة بعيدة خدعت الحارس، ولكن إيكاردي عاد وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 63 بتسديده كرة جميلة ومباشرة بعد تلقيه عرضية من الكرواتي بريستش.

وفي الدقيقة 80 سجل بونافينتورا الهدف الثاني لصالح الميلان ليعادل النتيجة من جديد وتشتعل المباراة، ولكن حكم المباراة حسمها بإحتساب ركلة جزاء للإنتر في الدقيقة 88 والتي سجّلها إيكاردي بنجاح ليحرز ثلاثية ثمينة في ديربي ميلان، ولتنتهي المباراة بفوز الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للميلان.

وبهذه النتيجة احتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، بيما احتل الميلان المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إنتر ميلان الميلان بطولة الكاتشيو الدوري الإيطالي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة