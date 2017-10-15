ايران تغلق بواباتها الحدودية مع كردستان

الوقت- أعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الأحد، إغلاق البوابات الحدودية مع شمال العراق المحاذية لكردستان العراق، حسبما أفادت وكالة تسنيم.

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين طهران وبغداد انطلقت صباح اليوم الاحد في صالة المؤتمرات بطهران اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي بحضور العديد من المسؤولين الايرانيين والعراقيين.

ومن المسؤولين الايرانيين المشاركين في الملتقى وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد نهاونديان ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ومن العراق مساعد وزير التجارة وليد حبيب الموسوي ومساعد وزير الصناعة حمود الديري وكبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي كمال البصري.