مخلوقات غريبة تهاجم بحر نيوزيلندا

الوقت- ظهرت آلاف من المخلوقات "الهلامية" التي تشبه قناديل البحر في شواطئ الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، وتدعى هذه المخلوقات بـ "فيليلا فيليلا" .

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، صور هذه المخلوقات وهي تغطي مساحة كبيرة من البحر، وذكرت أن هذه المخلوقات الغريبة "فيليلا فيليلا" تخلف رائحة كريهة وقوية.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤولو المحافظة أنه من الشائع أن تكتسح المخلوقات الهلامية البحر خلال فصل الربيع خاصة مع ارتفاع درجات حرارة المياه، وعبّروا عن دهشتهم من العدد الهائل الذي ظهر فوق سطح البحر.

وأضافوا "اعتدنا أن نرى العشرات أو المئات.. لكن أن يكون الآلاف منها في مكان واحد فهذا غريب".