برشلونة يتعثر بتعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد

الوقت- انتهت قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بنتيجة التعادل الايجابي 1-1، في الاسبوع الثامن من منافسات الدوري الاسباني.

في الشوط الأول، حاول أتلتيكو السيطرة على المباراة بإستحواذ كامل على الكرة، وكاد الفرنسي أنطوان غريزمان أن يسجل الهدف الأول لصالح فريقه إلا أن تير شتيغن تصدى لتسديدته القوية، فيما حاول برشلونة تسجيل الهدف الأول حين سنحت لهم الفرصة بعد خطأ خطير من لاعبي أتليتيكو في الدقيقة الـ13 ولكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 21 نجح الروخي بلانكوس بأن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية وجميلة لسيول سكنت يسار مرمى شتيغن لينتهي الشوط بتقدم اتلتيكو بهدف مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني سيطر برشلونة على مجريات المباراة ليستطيع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 عبر الاوروغواياني لويس سواريز من كرة رأسية قوية دخلت شباك أوبلاك بعد تمريرة متقنة من البديل سيرجيو روبيرتو لتصبح النتيجة 1-1 ، واستمر ضغط برشلونة املا في تغيير النتيجة إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي.