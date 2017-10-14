واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

الوقت- اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، ان استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجديدة اتجاه ايران تشكل خطر كبيراً على الجميع، واتهاماته لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضافت الصحيفة إن ترامب هدد بتمزيق الاتفاق إذا لم يقم الكونغرس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة بتلبية مطالبه المتمثلة في ضرورة إجراء مراجعة وتنقيح لبعض ما جاء في الاتفاق، الأمر الذي ينذر باستئناف طهران أنشطتها للحصول على الأسلحة النووية.

مشيرة الى أن ترامب أعلن أمس أنه سيبلغ الكونغرس بأن إيران لا تفي بشروط اتفاق النووي الذي أبرمته معها القوى الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي، ولكن التقارير التابعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات أخرى تعود لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، تتناقض مع ادعاءات ترامب المتمثلة في قوله إن طهران انتهكت الاتفاق في مواطن متعددة.

وأكدت الصحيفة أن مستشاري ترمب نصحوه بألا ينسحب من الاتفاق بشكل مباشر، وأن يرسل الأمر إلى الكونغرس الذي سيصوت عليه في غضون ستين يوما، وذلك بما يتعلق بإعادة فرض عقوبات جديدة على إيران، وأضافت أن أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لإعادة النظر في الاتفاق سيتم رفضها، ليس من جانب إيران فحسب، بل من جانب الأطراف الأخرى المعنية بإبرام الاتفاق مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.