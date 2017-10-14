السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني

الوقت- كشف مصدر سعودي، السبت، أن الرياض تنوي بيع حصة شركة "أرامكو" النفطية لمستثمر صيني، لسد العجز في الميزانية.

واضاف المصدر،بحسب رويترز، إنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني، كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة، وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من "أرامكو".

وأضاف المصدر أن الرياض ستوفر سيولة نقدية، للمساعدة في تنفيذ برنامج التحول الوطني، وهو الاسم الرسمي لحزمة القرارات التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل فترة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في وقت سابق، أن "أرامكو" أجرت محادثات بشأن بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون آخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي.

وتعاني السعودية من عجز كبير في ميزانتيها، نتيجة غرقها في عدد من الحروب الفاشلة في المنطقة، لاسيما العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عامين ونسف بالاضافة الى دعم الجماعات المسلحة في سوريا.