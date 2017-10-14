طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

الوقت- أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، السبت، أن حرس الثورة الاسلامية هو قلب ايران النابض.

ونصح عبد اللهيان في تغريدة كتبها على صفحته في موقع (تويتر)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم العودة بأمريكا إلى "عهود التوحش"، وأضاف أن "الحرس الثوري الإسلامي هو قلب إيران النابض".

وكان ترامب أعلن مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران مؤكدا رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، واعتبر انه "احد اسوأ" الاتفاقات في تاريخ أمريكا، مشيرا الى ان طهران لا تحترم روحيته، وأضاف ان الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تطوير بعض الجوانب في برنامجها النووي،معتبرا ان كل الأموال دفعت مقدما بموجب الاتفاق النووي وكان يجب أن تدفع بعد التأكد من التزام إيران به، فيما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

