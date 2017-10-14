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  السبت 23 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني

سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً

طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

كيري: قرار ترامب خطير ويخلق أزمة دولية.. وإيران التزمت بالاتفاق الوقت- أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية،"، معتبراً أن "ا لرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي المتشددين الإيرانيين"، على حدّ وصفه.

انفجار ضخم يهزّ قلب العاصمة الصومالية مقديشو الوقت- أدّى انفجار ضخم هزّ العاصمة الصوماليّة مقديشو إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجل

دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين عن مآسي الروهينغا الوقت- دعا مسؤول انكليزي إلى محاسبة المسؤولين عن المآسي التي وقعت..

شهداء من الحشد الشعبي باشتباكات مع البيشمركة في كركوك الوقت- سقط 6 من عناصر الحشد الشعبي العراقي شهداء وأصيب 4 آخرون..

العبادي يضيّق الخناق على أربيل ويتهم مسؤولين أكرادا بالفساد الوقت- بدأ رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بتضييق الخناق على إقليم كردستان..

المغرب يعتقل أمريكيا بطلبٍ من الإنتربول.. ماهو السبب؟ الوقت- مساء يوم أمس الجمعة قام الأمن المغربي باعتقال مواطن أمريكي..

أربيل تطرح شروط تعجيزية لحل الأزمة بين كردستان وبغداد الوقت- بعد إعلان إقليم كردستان الانفصال عن العراق، اشترطت أربيل على بغداد خمسة شروط لحل المشاكل المالية والنفطية بين العراق وإقليم كردستان، ماسيؤدي الى تراجع الإقليم عن الإنفصال.

معركة أعلام بين روسيا وأمريكا وموسكو تتوعّد الوقت- توعّدت موسكو أنها ستحرص على إعادة الأعلام الروسية التي تمت..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

السبت 23 محرم 1439
 
 
 
 
 
طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

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الوقت- أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، السبت، أن حرس الثورة الاسلامية هو قلب ايران النابض.

ونصح عبد اللهيان في تغريدة كتبها على صفحته في موقع (تويتر)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم العودة بأمريكا إلى "عهود التوحش"، وأضاف أن "الحرس الثوري الإسلامي هو قلب إيران النابض".

وكان ترامب أعلن مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران مؤكدا رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، واعتبر انه "احد اسوأ" الاتفاقات في تاريخ أمريكا، مشيرا الى ان طهران لا تحترم روحيته، وأضاف ان الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تطوير بعض الجوانب في برنامجها النووي،معتبرا ان كل الأموال دفعت مقدما بموجب الاتفاق النووي وكان يجب أن تدفع بعد التأكد من التزام إيران به، فيما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.
 

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