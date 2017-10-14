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  السبت 23 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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أخبار

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن

الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجل

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن

السبت 23 محرم 1439
 
 
 
 
 
ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن

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الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان  بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضخ خوشرو أن أي خطأ أو إجراء من جانب الحكومة أو الكونغرس الأميركيين سيواجه، معتبراً أن مسؤولية تداعيات ذلك ستكون على عاتق ترامب وحده.

كذلك أكد البيان أن مزاعم ترامب بشأن عدم التزام إيران بالاتفاق ليست لها قيمة وصدقية دوليتان، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مراراً التزام إيران تعهداتها.

كما أكد البيان أن الاتفاق النووي وثيقة دولية غير قابلة للتغيير أو للتفاوض من جديد، مشيراً إلى أن بلاده لن تكون البادئة بالخروج من الاتفاق، ولكن في حال عدم رعاية حقوقها ومنافعها في إطاره فسوف تنهي التزاماتها تجاهه.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال بعد إعلان ترامب، قال إن الاتفاق النووي أكثر قوة مما كان يظن ترامب، وأنه غير خاضع للتفاوض مجدداً، مشدداً على أن طهران "ملتزمة بتعهداتها فيه".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد أن الاتفاق النووي مع إيران كان إنجازاً هاماً في توطيد نظام عدم الانتشار النووي وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مشدداً على أنه يعلّق آمالاً كبيرة على المحافظة على هذا الاتفاق.

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ترامب الاتفاق النووي روحاني ايران مجلس الأمن خوشرو

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