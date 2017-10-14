ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن

الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضخ خوشرو أن أي خطأ أو إجراء من جانب الحكومة أو الكونغرس الأميركيين سيواجه، معتبراً أن مسؤولية تداعيات ذلك ستكون على عاتق ترامب وحده.

كذلك أكد البيان أن مزاعم ترامب بشأن عدم التزام إيران بالاتفاق ليست لها قيمة وصدقية دوليتان، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مراراً التزام إيران تعهداتها.

كما أكد البيان أن الاتفاق النووي وثيقة دولية غير قابلة للتغيير أو للتفاوض من جديد، مشيراً إلى أن بلاده لن تكون البادئة بالخروج من الاتفاق، ولكن في حال عدم رعاية حقوقها ومنافعها في إطاره فسوف تنهي التزاماتها تجاهه.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال بعد إعلان ترامب، قال إن الاتفاق النووي أكثر قوة مما كان يظن ترامب، وأنه غير خاضع للتفاوض مجدداً، مشدداً على أن طهران "ملتزمة بتعهداتها فيه".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد أن الاتفاق النووي مع إيران كان إنجازاً هاماً في توطيد نظام عدم الانتشار النووي وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مشدداً على أنه يعلّق آمالاً كبيرة على المحافظة على هذا الاتفاق.