معركة أعلام بين روسيا وأمريكا وموسكو تتوعّد

الوقت- توعّدت موسكو أنها ستحرص على إعادة الأعلام الروسية التي تمت إزالتها من الهيئات الدبلوماسية المغلقة في الولايات المتحدة، في أزمة دبلوماسية مستعرة بين البلدين.

وفي هذا السياق أفادت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريح صحفي أن موسكو لن تطرح مسألة إعادة الأعلام فقط، وإنما مسألة إعادة الهيئات الديبلوماسية المغلقة في أمريكا.

وتابعت المسؤولة الروسية أن الجانب الروسي كان قد أعلن عن الاحتجاج على أعمال أمريكية غير مقبولة، مضيفة أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو وتسليم مذكرة الاحتجاج إليه.

وفي وقت سابق أزالت السلطات الأمريكية الأعلام الروسية من الهيئات الديبلوماسية الروسية المغلقة في واشنطن و سان فرانسيسكو.

ووصفت موسكو ذلك بـ"الحملة العدائية"، وهددت باتخاذ إجراءات جوابية.