الرقة خالية من إرهابيي تنظيم داعش

الوقت- ذكرت مصادر إعلامية مساء الجمعة أن مدينة الرقة السورية باتت خالية من داعش بشكل كامل، موضحة أن من تبقى من مسلحي داعش في الرقة استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية.

الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن استسلام عناصر التنظيم جاء نتيجة التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف و"داعش" الارهابي من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من المتطرفين من مدينة الرقة.

وبحسب المرصد توجد حافلات داخل المدينة لنقل المتبقين من العناصر وعوائلهم خارج المدينة، من جانب آخر، أشار تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن نازحي الرقة بلغ عددهم خلال يوليو 120 ألفاً، فيما بلغ عدد النازحين من دير الزور خلال أغسطس قرابة ربع مليون.

كما ذكرت مصادر لقناة سكاي نيوز في وقت سابق: إن 12 حافلة دخلت إلى حي حاوي الهوى غربي المدينة، وإن وصول الحافلات مستمر، لإخراج المسلحين من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

يشار الى أنه منذ عدّة أشهر بدأت عملية عسكرية كبيرة لتحرير الرقة من "داعش"، قادتها ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، بمساعدة غارات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا.