مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

الوقت- أقرّت وسائل إعلام سعودية أن أربعة جنود سعوديين قتلوا في معارك على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، إثر هجمات شنّتها عليهم اللجان الشعبية اليمنية.

وكانت قد استهدفت طائرات العدوان السعودي مقاتلين من أنصار الله والجيش اليمني.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، أن مواجهات جرت مع القوات السعودية في مواقع عدة بحدود نجران.

ويوم أمس الجمعة أعلن الجيش اليمني مقتل عشرة من مسلحي جماعة الحوثي وحلفائهم في قصف مدفعي بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب شرقي البلاد.

الى ذلك استهدفت ميليشيات العدوان السعودي تجمعا للجان الشعبية وحلفائها غرب تبة المطار بصرواح. وسقط جراء الهجوم عشرة شهداء من اللجان الشعبية اليمنية وحلفائهم، وإصابة آخرين، لم يحدد عددهم.

يذكر أن جبهة صرواح تشهد معارك متقطعة من وقت إلى آخر، وتسعى ميليشيات السعودية لاستعادة السيطرة على مركز المديرية الواقع تحت سيطرة اللجان الشعبية منذ أبريل/نيسان 2015.