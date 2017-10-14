موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 23 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

أربيل تطرح شروط تعجيزية لحل الأزمة بين كردستان وبغداد

أربيل تطرح شروط تعجيزية لحل الأزمة بين كردستان وبغداد

الوقت- بعد إعلان إقليم كردستان الانفصال عن العراق، اشترطت أربيل على بغداد خمسة شروط لحل المشاكل المالية والنفطية بين العراق وإقليم كردستان، ماسيؤدي الى تراجع الإقليم عن الإنفصال.

معركة أعلام بين روسيا وأمريكا وموسكو تتوعّد الوقت- توعّدت موسكو أنها ستحرص على إعادة الأعلام الروسية التي تمت..

الرقة خالية من إرهابيي تنظيم داعش الوقت- ذكرت مصادر إعلامية مساء الجمعة أن مدينة الرقة السورية باتت خالية..

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية الوقت- أقرّت وسائل إعلام سعودية أن أربعة جنود سعوديين قتلوا في معارك على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، إثر هجمات شنّتها عليهم اللجان الشعبية اليمنية.

روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

السعودية واسرائيل ترحبان باستراتيجية ترامب ضد ايران السعودية واسرائيل ترحبان باستراتيجية ترامب ضد ايران

زعماء أوروبا يؤكدون رفضهم لخطاب ترامب ضد ايران زعماء أوروبا يعارضون خطاب ترامب ويحذرون من فرض عقوبات جديدة على ايران

روحاني رداً على ترامب: ايران ستواصل مساعيها لرفع قدراتها العسكرية روحاني رداً على ترامب: ايران ستلتزم بالاتفاق طالما یضمن مصالحها

تيلرسون: ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي تيلرسون: ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي

روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن

ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة ايران تعلن مرتكزات ردها على سياسات امريكا الجديدة

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الجيش التركي ييبدأ بإنشاء نقاط عسكرية داخل محافظة ادلب السورية الجيش التركي ينشئ نقاط مراقبة داخل مدينة ادلب السورية

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية على أفغانستان الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية في أفغانستان

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب بمصلحة حلف الناتو

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات بعد اجراء الاستفتاء الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات" بعد اجراء الاستفتاء

صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب" صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة للإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب"

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

"تشاد" ضحية التواطؤ بين صهر ترامب والكيان الإسرائيلي

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو

الجيش التركي ييبدأ بإنشاء نقاط عسكرية داخل محافظة ادلب السورية

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

فورين بوليسي: 11 سببا يكشف عدم صحة إدخال اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية

الجناح السياسي والعسكري يتكاملان والاسرائيلي يتأهب...!

روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن

جمیع سکان الآرض على موعد مع حدث فلكي نادر هذا اليوم

الأزمة التركية الأمريكية.. هل تملك أمريكا خيار الطلاق؟

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الحرس الثوري... إيران تحمي حاميها

السعودية واسرائيل ترحبان باستراتيجية ترامب ضد ايران

روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

تعرّف على "قنبلة التعتيم" التي سترميها سيئول على بيونغ يانغ

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

مالذي يحدث في السعودية.. فرقة رقص روسية بعد أم كلثوم!

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

تعرّف على الفرق بين نظامي "ثاد" الأمريكي و"إس 400" الروسي

طابخ السم آكله... إرادة آل سعود التي تحقق عكسها!

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

مئات المسلحين ينضمون للجيش السوري بعد تسليم أنفسهم

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

السبت 23 محرم 1439
 
 
 
 
 
مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية

مواضيع ذات صلة

اللجان الشعبية اليمنية: تصريحات صالح طعنة في الظهر

اللجان الشعبية تقضي على جنديّين للعدوان جنوبي السعودية

ماهي المصادر التي تؤمن الأسلحة للجيش اليمني واللجان الشعبية الصامدة ضد العدوان السعودي؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أقرّت وسائل إعلام سعودية أن أربعة جنود سعوديين قتلوا في معارك على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، إثر هجمات شنّتها عليهم اللجان الشعبية اليمنية.

وكانت قد استهدفت طائرات العدوان السعودي مقاتلين من أنصار الله والجيش اليمني.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، أن مواجهات جرت مع القوات السعودية في مواقع عدة بحدود نجران.

ويوم أمس الجمعة أعلن الجيش اليمني مقتل عشرة من مسلحي جماعة الحوثي وحلفائهم في قصف مدفعي بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب شرقي البلاد.

الى ذلك استهدفت ميليشيات العدوان السعودي تجمعا للجان الشعبية وحلفائها غرب تبة المطار بصرواحوسقط جراء الهجوم عشرة شهداء من اللجان الشعبية اليمنية وحلفائهم، وإصابة آخرين، لم يحدد عددهم.

يذكر أن جبهة صرواح تشهد معارك متقطعة من وقت إلى آخر، وتسعى ميليشيات السعودية لاستعادة السيطرة على مركز المديرية الواقع تحت سيطرة اللجان الشعبية منذ أبريل/نيسان 2015.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حنود الحدود اللجان الشعبية هجمات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة