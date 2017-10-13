روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

الوقت- اعتبرت روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، ان استراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتجاه ايران خاطئة.

وأضاف ريابكوف، بحسب وكالة سبوتنيك، "ان الأخذ بعين الاعتبار تلك القرارات التي اتخذتها واشنطن، يظهر شكوكا بشأن فاعلية مناقشتنا مع الزملاء الأمريكيين. ولكن على الرغم من ذلك نحن سنبذل كل الجهود من أجل التوضيح أن الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي خاطئة، وأنه من الخطأ وضع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2015 موضع شك".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو ستقوم "بتحليل عواقب ما حدث، بما في ذلك تلك المناقشات التي لا بد أن تبدأ في الكونغرس الأمريكي"، مؤكدا أن "موسكو ستعمل مع المشاركين الآخرين في الصفقة الخاصة بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، وستكثف الحوار مع الولايات المتحدة"، وأعرب عن قلق موسكو من "العودة إلى المسائل التي تم إغلاقها وحلها، على ما يبدو، بشكل يروق لكل الأطراف، يتم طرحها مرة أخرى، وتحويلها إلى قضية سياسية"، مشيرا إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية ذلك.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي الايراني سيضر بمناخ التوقعات والأمن والاستقرار، وأضاف بيسكوف في حديث صحفي "أن هذه الإجراءات دون شك تضر بمناخ التوقعات والأمن والاستقرار وعدم الانتشار في العالم كله. وهذا يعقد الوضع حول الملف النووي الايراني، ونحن نعرف ردة فعل طهران، بأن طهران ستخرج من الاتفاق. لذلك روسيا ستستمر في موقفها الذي تحدث عنه الرئيس بوتين مراراً، الهادف لتوفير نظام لحل هذه المعضلة ونظام تسوية الملف النووي الايراني ونظام يسمح بعدم انتشار الاسلحة النووية".