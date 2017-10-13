روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

الوقت- قامت الحكومة الروسية بإرسال حوالي 647 ألف طن من الحبوب والمنتجات الغذائية من ميناء كراسنودار إلى مصر.

وانطلقت 25 سفينة من موانئ كراسنودار، ونوفوروسيسك، توابسي، وتامان، وييسك، وتيمريوك، والقوقاز، محملة بأطنان من الحبوب والمنتجات الغذائية الروسية متوجهة إلى 18 بلداً من بينها، تركيا، ولبنان، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسوريا، والسودان، ومصر، وليبيا، وإيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك قامت روسيا بشحن أكثر من 1259 مليون طن من النخالة، ودقيق الأرز، وعباد الشمس، والذرة، والبازلاء، والشعير، والقمح، ليتم شحنها إلى تركيا، ولبنان، وإيطاليا، وليبيا، ومصر، وبنغلاديش، وسوريا، والأردن، وفيتنام، والهند، وكينيا، وأوغندا، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، والسودان، واليمن، والإمارات.

والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الزراعية الروسية أوضحت في بيان لها أن 70 شهادة صحية نباتية خاصة أصدرت لهذه البضائع ومنها 58 للقمح.