موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 22 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة

ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة

ايران تعلن مرتكزات ردها على سياسات امريكا الجديدة

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الجيش التركي ييبدأ بإنشاء نقاط عسكرية داخل محافظة ادلب السورية الجيش التركي ينشئ نقاط مراقبة داخل مدينة ادلب السورية

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية على أفغانستان الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية في أفغانستان

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب بمصلحة حلف الناتو

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات بعد اجراء الاستفتاء الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات" بعد اجراء الاستفتاء

صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب" صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة للإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب"

روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية! شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

السيد الحوثي: الانتصارات ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة السيد الحوثي: الانتصاراتِ ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة

لافروف: واشنطن لم تقدم توضيحات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف لافروف: واشنطن لم تقدم توضحيات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف

موغريني: امريكا ليست جديرة بالثقة اذا خرجت من الاتفاق النووي موغريني: امريكا ليست جديرة بالثقة اذا خرجت من الاتفاق النووي

العبادي: لن نخوض حرباً ضد شعبنا ومواطنينا الأكراد العبادي: لن نخوض حرباً ضد ضد شعبنا ومواطنينا الأكراد

توافق تركي ايراني عراقي على اغلاق الحدود مع إقليم كردستان توافق تركي ايراني عراقي على اغلاق الحدود مع إقليم كردستان

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية على أفغانستان

فورين بوليسي: 11 سببا يكشف عدم صحة إدخال اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية

تفاصيل وكواليس اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو

بالصور..الشعب الفلسطيني يحتفي بانتهاء الانقسام .. ومباركة الأسرى والفصائل

هل ستندلع حرب نفطية واسعة النطاق بين ايران وامريكا قريباً؟

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

لأجل "اسرائيل" ..أمريكا تنسحب من اليونيسكو

الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات بعد اجراء الاستفتاء

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

الجناح السياسي والعسكري يتكاملان والاسرائيلي يتأهب...!

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

واشنطن تُرضي الرياض بنظام "ثاد" بعد زيارة الملك سلمان لموسكو

أدرعي يحرج "العربية" ويجبرها على حذف تغريدة كاذبة

تعرّف على الفرق بين نظامي "ثاد" الأمريكي و"إس 400" الروسي

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟

الكشف عن خفايا وحشية ميانمار ضد مسلمي الروهينغا

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

هل سيقع صدام عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة؟

أشياء تُخيف الأمريكيين اكثر من الهجمات الإرهابية، فما هي؟+ صور وإحصائيات

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

لهذا السبب قامت تركيا بتجنيس 50 ألف سوري

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

لهذا السبب تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على سوريا

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

بعد أن قتلت أهلها، السعودية تخطف بثينة+صور

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة

الجمعة 22 محرم 1439
 
 
 
 
 
ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة

مواضيع ذات صلة

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

قاسمي: ايران تدعم اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، مرتكزات رد الجمهورية الاسلامية الايرانية على سياسات امريكا الجديدة، معتبرا أن أي خطوة ضد القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني سيواجه برد قوي ومناسب.

وأكد قاسمي، أن السياسة المبدئية لايران هي دعم السلام والاستقرار الاقليمي ومواجهة الاجراءات المؤدية الى زعزعة الاستقرار واثارة التفرقة من اجل خلق التوترات والصراعات في المنطقة، لذلك كانت الاولوية الاساسية لطهران المحاربة الحاسمة لداعش والمجموعات الارهابية في المنطقة، هذا في الوقت الذي كانت فيه سياسات امريكا لاسيما دعمها للمجموعات الارهابية والانظمة القمعية من العوامل الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف قاسمي ان اصدقاء وحلفاء امريكا في المنطقة هم واجدوا وداعموا الارهاب الدولي الرئيسيين، حيث ان المواطنين الامريكيين في داخل الاراضي الامريكية لم يسلموا من الارهاب، ان استمرار هذه السياسة من قبل امريكا خطأ تاريخي استراتيجي يرافقه تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم.

وأضاف المسؤول الايراني ان قدرة ايران الصاروخية كانت ومازالت لديها طابع دفاعي ورادع فقط، ان هذه القدرة لعبت دورا مؤثرا حتى الان في عملية السلام والاستقرار الاقليمي، فبدون هذه القدرة لم يكن واضحا الى اين كان سيأخذ بالمنطقة اصحاب الاطماع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جادة في الحفاظ وتعزيز قدرتها الدفاعية والامنية وتعير اهتمامها في هذا الشأن الى التحفظات الامنية القومية ومصالح الشعب الايراني فقط.

وشدد قاسمي على ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها حرس الثورة الاسلامية رمز للقوة والاقتدار وهم المحافظون على امن الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الحكومة وجميع فئات الشعب الايراني يدعمون هذه القوى بحزم، ان اي تحرك ضد القوات المسلحة الايرانية ومنها حرس الثورة الاسلامية سيواجه ردا مناسبا وقويا من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وختم قاسمي بالقول" ان السياسة المبدئية والدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية مواجهة اسلحة الدمار الشامل في جميع انحاء العالم والحركة نحو نزع هذا السلاح، ان هذه السياسة اساس الاتفاق النووي والتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية تم تأكيده 8 مرات من قبل جهات الاشراف، من جهة اخرى ان عدم التزام امريكا بهذا الاتفاق والانتهاك المتكرر لروحه ونصه امر واضح اذ تم تسجيل تلك النقاط خلال العام والنصف الماضية في 9 رسائل بعثها وزير الخارجية الايراني الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بوصفها منسق الاتفاق النووي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بالرد المماثل في كل مرة انطلاقا من مصالحها وستقوم بهذا مستقبلا دون اي تنبيه، ان خيارات ايران واسعة جدا وعند الضرورة ستشمل انهاء جميع تعهداتها في هذا الشأن".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران النووي امريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة