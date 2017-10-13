الولايات المتحدة خارج اليونسكو؛ الأمر يزداد تعقيدا وواشنطن تائهة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 23 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

روسيا: استراتيجية ترامب اتجاه ايران خاطئة

السعودية واسرائيل ترحبان باستراتيجية ترامب ضد ايران السعودية واسرائيل ترحبان باستراتيجية ترامب ضد ايران

زعماء أوروبا يؤكدون رفضهم لخطاب ترامب ضد ايران زعماء أوروبا يعارضون خطاب ترامب ويحذرون من فرض عقوبات جديدة على ايران

روحاني رداً على ترامب: ايران ستواصل مساعيها لرفع قدراتها العسكرية روحاني رداً على ترامب: ايران ستلتزم بالاتفاق طالما یضمن مصالحها

تيلرسون: ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي تيلرسون: ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي

روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن

ايران تعلن مرتكزات ردها على السياسات الامريكية الجديدة ايران تعلن مرتكزات ردها على سياسات امريكا الجديدة

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الجيش التركي ييبدأ بإنشاء نقاط عسكرية داخل محافظة ادلب السورية الجيش التركي ينشئ نقاط مراقبة داخل مدينة ادلب السورية

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية على أفغانستان الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية في أفغانستان

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب بمصلحة حلف الناتو

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات بعد اجراء الاستفتاء الاتحاد الوطني الكردستاني: الأكراد تعرضوا لعدة ازمات" بعد اجراء الاستفتاء

صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب" صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة للإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب"

روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية! شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

السيد الحوثي: الانتصارات ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة السيد الحوثي: الانتصاراتِ ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة

لافروف: واشنطن لم تقدم توضيحات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف لافروف: واشنطن لم تقدم توضحيات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الأمريكية على أفغانستان

الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

قوة أمريكية تنقل قيادات داعش من محافظة كركوك

لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

الجيش التركي ييبدأ بإنشاء نقاط عسكرية داخل محافظة ادلب السورية

"تشاد" ضحية التواطؤ بين صهر ترامب والكيان الإسرائيلي

الجناح السياسي والعسكري يتكاملان والاسرائيلي يتأهب...!

واشنطن: التقارب بين تركيا وروسيا لايصب في مصلحة حلف الناتو

هل ستندلع حرب نفطية واسعة النطاق بين ايران وامريكا قريباً؟

خطر البدانة يجتاح دولا بأكملها وحاليا هناك 120 مليون طفل ومراهق بدين في العالم

بكين تدعو واشنطن للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

تبادل الأسرى.. تحدي خطير يواجه الكيان الإسرائيلي

روسيا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيضر بمناخ الأمن

جمیع سکان الآرض على موعد مع حدث فلكي نادر هذا اليوم

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

مالذي يحدث في السعودية.. فرقة رقص روسية بعد أم كلثوم!

هكذا فضحت المعارضة السورية رموزها الزائفة!

صحيفة تركية: السفير الأمريكي بتركيا هو عراب الانقلاب الفاشل

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

البشمركة ترتعد من هجوم عراقي وتغلق طرق نينوى

ابرز توقعات معهد ستراتفو: تصادم داخلي كردي ومحمد بن سلمان سيتولى العرش قريبا

واشنطن تُرضي الرياض بنظام "ثاد" بعد زيارة الملك سلمان لموسكو

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

روسيا تنشر منظومة "اس 400" في مدينة مصياف السورية

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا

امريكا ترفض توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية؟

اردوغان يعلن عن تفاصيل عملية كبيرة في إدلب

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

تدمير مصانع دبابات انتحارية لداعش في سوريا

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

ترامب يسخر من وزير خارجية كوريا الشمالية.. وهذا ماقاله

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

هذا ماسيحل بسيئول في حال اندلعت حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ

لهذا السبب تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على سوريا

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

الولايات المتحدة خارج اليونسكو؛ الأمر يزداد تعقيدا وواشنطن تائهة

السبت 23 محرم 1439
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة خارج اليونسكو؛ الأمر يزداد تعقيدا وواشنطن تائهة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - تزداد السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية ضبابيةً وتذهب نحو التعقيد أكثر فأكثر، وما تتخذه هذه الدولة من قرارات سيقزم مكانتها في العالم ويعود بها إلى خمسينات القرن الماضي، وما خروجها اليوم من منظمة "اليونسكو" إلا دليل دامغ على تراجع مكانتها ونفوذها وعدم قدرتها على استحواذ كل ماتريد بالقوة وبالترغيب والترهيب كما كانت تفعل في السابق.

واشنطن تدرك جيدا أن ما تمر به حاليا هو حالة من الفوضى السياسية وما يترجم هذا الأمر الانقسامات التي تشهدها أروقة البيت البيض كذلك الأمر بالنسبة للكونغرس، وعلى مايبدو أن دفة القيادة خرجت عن سيطرة ترامب ولم يعد يستطيع التحكم بشيء ما اضطره للصراخ وإطلاق الأحكام والقرارات وتهديد شعوب العالم واعتباره المنظمات الدولية أنها عديمة الجدوى في كل مناسبة عله يخفي نتائج قراراته اللامسؤولة والاعتباطية.

قرار الخروج من اليونسكو

بالفعل خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة اليونسكو، بعد توقفها منذ سنوات عن تمويلها، وعن التصويت، حيث كانت متوقفة عن أداء دورها كعضو في المنظمة، والجميع يدرك أن المنظمة لم ترتكب أي ذنب سوى أنها قبلت عضوية فلسطين في عام 2011 واعترفت بأن القدس عربية واعتبرت أن المسجد الأقصى تراث إسلامي لاعلاقة لليهود به، كما أنها أدانت أعمال الحفر التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي، هذه الأمور وغيرها استفزت واشنطن لكونها لاتصب في مصلحة طفلها المدلل "اسرائيل"، لهذه الاسباب وغيرها سحبت الأخيرة سفيرها في منظّمة اليونسكو احتجاجا، بعد أن فشلت كل محاولاتها في منع صدور مثل هذه القرارات، وتضامنت معها الولايات المتحدة التي أوقفت كل مُساعداتها الماليّة، مما أحدث عجزاً في ميزانية المنظمة بـ 50 مليون دولار.

وعزت واشنطن السبب وراء إنسحابها إلى أن المنظمة تعادي "اسرائيل"، كما أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أمريكا تعلل انسحابها بأن المنظمة الأممية تتدخل في الشؤون السياسية بالبلاد تجاه القضية الفلسطينية وهذا غير صحيح لأن الاعتراف بالقدس من العلوم الثقافية التاريخية وهذه من ضمن مهام اليونسكو.

ومهما تكن المبررات فإن قرار الإنسحاب ليس بالأمر المفاجئ كون الولايات المتحدة أوقفت نشاطاتها داخل المنظمة منذ فترة طويلة، فضلا عن أن الرئيس الأمريكي الحالي أعلن في أكثر من مناسبة معاداته للمنظمات الدولية، وما يحدث اليوم يترجم مواقف ترامب التي ليست بالجديدة أيضا لكونه أعلن انسحابه في السابق من اتفاقية المناخ، حيث اعتبر أنها لا تؤدي دورها بشكل سليم، ولا فائدة منها، وأصدر ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴؤوﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮيکيين، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎﻟﻲ، ﺗﻨﺪﻳﺪﺍ ﻣﺘﻜﺮﺭﺍ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.

هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنظمات الدولية ليست بالجديدة فقد حدثت من قبل في عام 1985 اعتراضا على سياسات مدير اليونسكو حينها ومواقفه لأنه أفريقي، ﻭﻳﺄﺗﻲ الانسحاب الجديد ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، قد يكون للمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري النصيب الأكبر بتسلم هذا المنصب كونه تصدر الجولة الرابعة من التصويت على انتخاب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) بـ22 صوتا، تليه مرشحتا فرنسا أودري أزولاي ومصر مشيرة خطاب بـ18 صوتا لكل منهما.

الوضع الأمريكي

ما تظهره نتائج السياسة الأمريكية يعكس بشكل واضح مدى الصراع الداخلي الذي يحدث داخل أروقة البيت الأبيض على جميع المستويات، وهذا بدوره كفيل بتعقيد الأوضاع الاجتماعية والسياسية أكثر فأكثر، فأمريكا اليوم متورطة بحروب عديدة لا تعلم كيف يمكن أن تخرج منها، فضلا عن كونها تخلق لنفسها أعداء كثر في جميع أنحاء العالم بسبب سياستها الاقصائية والعدوانية تجاه بعض الدول.

من الناحية الداخلية تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من وضع اجتماعي مضطرب خاصة بعد المذبحة التي حدثت في لاس فيغاس، ما جعل المجتمع الأمريكي يعيش حالة من الذعر والقلق على أمن بلادهم ومستقبل السياسة فيها، خاصة أن الانقسامات الراهنة قد تأخذ المجتمع الأمريكي إلى مكان لا تحمد عقباه، بمعنى آخر لا يخفى على أحد أن أمريكا محشورة في حرب لا تعرف كيف تخرج منها وقد لا تخرج أبدا، وهو ما عبرت عنه السناتور إليزابيث وارين بقولها هي إذًا حرب إلى الأبد.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليونسكو واشنطن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة