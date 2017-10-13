الجيش الايراني: الاساءة لقوات الحرس الثوري اساءة لكل ايران

الوقت- أكد الجيش الايراني، في بيان له، على وحدة القوات المسلحة لاسيما الجيش وحرس الثورة الاسلامية، معتبراً الاساءة لقوات الحرس الثوري بمثابة الاساءة لكل ايران.

وأكد بيان الجيش الايراني على وحدة القوات المسلحة لاسيما الجيش وحرس الثورة كيد واحدة، واضاف البيان، لولا اجراءات القوات المسلحة لاسيما حرس الثورة الاسلامية لكانت موجة الارهاب تجتاح كثيرا من دول المنطقة حتى اليوم.

وتابع البيان، ان الجيش وحرس الثورة الاسلامية ضحيا دائما جنبا الى جنب في الازمات المختلفة في سبيل الحفاظ على الهوية وقوة النظام، وكانا وسيبقيان متحدان ومدافعان عن التطلعات السامية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس.

وشدد الجيش الايراني في ختام بيانه على دعمه الحازم لحرس الثورة الاسلامية كركن مقتدر من اركان الدفاع عن البلاد والرائد في محاربة الارهاب، مطمئناً ان جميع المؤامرات ستفشل ويبطل مفعولها في ظل وحدة القوات المسلحة والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.

وكان وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي اعتبر أمس الخميس، أن التعرض لأركان النظام مثل حرس الثورة يعتبر تعرض للنظام كله، مشيرا حرس الثورة الاسلامية القوة الأعتى ضد الارهاب في المنطقة واكثرها شعبية.

كما هددت حكومة الايرانية بالرد الحازم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية، فيما أعلن مجلس الشورى الاسلامي الايراني تأييده الكامل لقوات حرس الثورية الاسلامية في اتخاذ أي اجراء ضد القوات الامريكية ردا بالمثل في حالة تنفيذ ترامب تهديداته ضد الحرس الثوري.