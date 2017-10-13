صالحي: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية سيعني "إعلان حرب"

الوقت- اعتبر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أن قيام واشنطن بادراج الحرس الثوري على قائمتها للإرهاب سيعني "إعلان حرب" ضد بلاده.

واضاف صالحي في تصريحات للصحفيين، خلال زيارته إلى لندن، أن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب سيكون نتاج الموقف العدائي للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني.

وأكد المسؤول الايراني "إن جيش أي دولة وقواتها المسلحة ضمانة لأمنها وسلامتها؛ لذلك فإن أي قرار يتخذ في هذا الصدد سنعتبره إعلان حرب"، وشدد على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة التبعات على الصعيد الدولي في حال انتهاكها للاتفاق النووي.

وتابع صالحي "إيران ستتخذ قرارت متناسبة مع الموقف الذي ستتبناه الولايات المتحدة في هذا الموضوع".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي خلال الايام المقبلة الاعلان عن موقفه بخصوص الاستمرار في الالتزام بالاتفاق النووي أو الانسحاب منه.

وكانت ايران توصلت في يوليو/تموز 2015 مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا (دول 5+1) لاتفاق رفع العقوبات الغربية عنها بشكل كامل.