روسيا: انسحاب أمريكا لن يضر بهيبة اليونيسكو

الوقت- أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن قرار واشنطن الانسحاب من اليونيسكو لن يضر بهيبة المنظمة الدولية.

وأضاف تسيجوف في حديث تلفزيوني إنه لا يستغرب كثيرا من هذه الخطوة، وأوضح أنه "لم يصب بصدمة" من هذا القرار، الذي يندرج تماما في سياق السياسة الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول الروسي أن موارد المنظمة المالية ستتقلص لكن هل ستتضرر هيبة المنظمة؟ لا أعتقد ذلك، على العكس إنها ستتعزز".

وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الخميس أن واشنطن ستنسحب من اليونيسكو اعتبارا من 31 كانون الأول العام المقبل، وذلك لـ"مخاوف الولايات المتحدة من تزايد الديون في اليونيسكو والحاجة إلى إصلاحات جذرية في المنظمة و(بسبب) استمرار التحيز ضد إسرائيل فيها".

وتساهم أمريكا حاليا بـ 22% من ميزانية اليونيسكو البالغة 667 مليون دولار.

