السيد الحوثي: الانتصارات ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة

الوقت- اعتبر السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، زعيم حركة أنصار الله اليمنية، أن الانتصارات ضد داعش في العراق وسوريا ولبنان هي انتصاراتٌ لكل الأمة .

وأضاف السيد الحوثي، في تصريح لصحيفة 26 سبتمبر، ان من يقدمون أنفسَهم حملةً لرايةِ الإسلام ولا ينصرونَ قضيةَ فلسطينَ هم مجردُ أدعياء، مؤكداً أن دعمَ القضيةِ الفلسطينية موقفٌ يُفترضُ أن تُشكرَ عليه إيرانُ لا أن تُعادى .

وندد السيد الحوثي بالنظامين السعودي والإماراتي اللذينِ يلعبانِ دوراً تخريبياً لتنفيذِ مؤامرةِ تقسيمِ المنطقةِ العربية خدمةً لامريكا واسرائيل ، داعياً القوى السياسيةَ اليمنيةَ للتحلي بالمسؤولية في إفشال مؤامراتِ الأعداء، ومشدداً على أنَ الشرعيةَ هي للشعب اليمني وليست للعملاء.