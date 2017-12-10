تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 37%

الوقت- انخفض عجز الميزان التجاري المصري من 32 ملياراً و36 مليون دولار إلى 20 مليار و133 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 37 في المئة، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة 11% وسجلت 15 مليار دولار خلال 8 أشهر، مقارنة بـ13.5 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك تراجعت الواردات المصرية من 45 مليار و508 مليون دولار إلى 35 مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23 في المئة.

وكشفت بعض بيانت التجارة الخارجية مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بالعام الماضي، أن أكبر 8 قطاعات إنتاجية ارتفعت صادراتها بنسب مختلفة، فيصدر قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة ما نسبته 44.3 في المئة. وقطاع الملابس الجاهزة ما نسبته 10.6 في المئة، وقطاع مواد البناء ما نسبته 8 في المئة، فيما يصدر قطاع الغزل والمنسوجات 6 في المئة، أما الهندسيات فتصدر ما نسبته 5.8 في المئة، والصناعات الغذائية 5.4 في المئة، و3.8 في المئة للحاصلات الزراعية، واخيراً المفروشات 1.6 في المئة.

هذا ولوحظ انخفاض ملموس في الواردات المصرية على مستوى بعض القطاعات الأخرى في نفس الفترة المذكورة.