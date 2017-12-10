"إقتصاد ما بعد الحرب" التجربة الألمانية نموذجاً

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 22 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

السيد الحوثي: الانتصارات ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة السيد الحوثي: الانتصاراتِ ضد داعش هي انتصاراتٌ لكل الأمة

لافروف: واشنطن لم تقدم توضيحات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف لافروف: واشنطن لم تقدم توضحيات حول ظهور عناصر داعش في قاعدة التنف

موغريني: امريكا ليست جديرة بالثقة اذا خرجت من الاتفاق النووي موغريني: امريكا ليست جديرة بالثقة اذا خرجت من الاتفاق النووي

العبادي: لن نخوض حرباً ضد شعبنا ومواطنينا الأكراد العبادي: لن نخوض حرباً ضد ضد شعبنا ومواطنينا الأكراد

توافق تركي ايراني عراقي على اغلاق الحدود مع إقليم كردستان توافق تركي ايراني عراقي على اغلاق الحدود مع إقليم كردستان

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

مالذي سيحصل في حال عطّل ترامب الاتفاق النووي؟ الوقت- يتساءل العديدون عن تداعيات احتمال قيام الرئيس الامريكي..

الجيش السوري يسيطر على أحياء بالميادين.. ومسلحون يسلمون أنفسهم شمال حلب الوقت- كشف الإعلام الحربي لحزب الله (المقاومة اللبنانية)، اليوم الخميس..

تركيا تحشد ضد كردستان على الحدود العراقية الوقت- تحشد تركيا قواتها بتعزيزات عسكرية جديدة على حدودها مع العراق..

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر الوقت- نشرت القوات الأمريكية عمليا فرقة كاملة عند الحدود الروسية مع البلطيق..

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر الوقت- بعد التوتر الأخير بين الامارات وقطر، كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية..

البشمركة ترتعد من هجوم عراقي وتغلق طرق نينوى الوقت- أغلقت قوات إقليم كردستان الانفصالي (البشمركة) مساء الأربعاء..

مصالحة تاريخية بين فتح وحماس برعاية مصرية الوقت- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)..

روحاني: لهذا السبب واشنطن مغتاظة من الحرس الثوري روحاني: لهذا السبب واشنطن مغتاظة من الحرس الثوري

كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب بتصريحاته العدائية والمجنونة كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب بتصريحاته العدائية والمجنونة

الخوف من حزب الله يدفع جيش الاحتلال لاستخدام الدلافين!! الوقت- مع تزايد الخوف الاسرائيلي من قدرات حزب الله العسكرية، كشفت القناة الاسرائيلية الثانية عن قيام الجيش الإسرائيلي، باللجوء الى الدلافين لموجهة "خطر" حزب

الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

البشمركة ترتعد من هجوم عراقي وتغلق طرق نينوى

فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

تركيا تحشد ضد كردستان على الحدود العراقية

العبادي: لن نخوض حرباً ضد شعبنا ومواطنينا الأكراد

مالذي سيحصل في حال عطّل ترامب الاتفاق النووي؟

الجيش السوري يسيطر على أحياء بالميادين.. ومسلحون يسلمون أنفسهم شمال حلب

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

البطيخ، فساده، كيفية حفظه، وأسراره الأخرى

موغريني: امريكا ليست جديرة بالثقة اذا خرجت من الاتفاق النووي

لأجل "اسرائيل" ..أمريكا تنسحب من اليونيسكو

توافق تركي ايراني عراقي على اغلاق الحدود مع إقليم كردستان

تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 37%

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

الغارديان: كرة القدم استطاعت أن توحد السوريين خلف منتخب بلادهم

تهمة جديدة تلاحق ايفانكا ترامب وشقيقها

مصير "النصرة": هل يستغل الظواهري غیاب الجولاني؟

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

شاهد بالفيديو اللحظات الاولى لهجوم داعش على فريق التلفزيون الإيراني في الميادين السورية!

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر

تعرّف على "قنبلة التعتيم" التي سترميها سيئول على بيونغ يانغ

صالح العاروري نائباً لهنيّة.. ما لا تعرفه عن المطلوب رقم 1 للکيان الإسرائيلي

واشنطن تُرضي الرياض بنظام "ثاد" بعد زيارة الملك سلمان لموسكو

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

مالذي يحدث في السعودية.. فرقة رقص روسية بعد أم كلثوم!

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

مئات المسلحين ينضمون للجيش السوري بعد تسليم أنفسهم

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

لهذا السبب قامت تركيا بتجنيس 50 ألف سوري

تدمير مصانع دبابات انتحارية لداعش في سوريا

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

ما بعد "طائرة أيّوب": تحوّل نوعي بمضامين استراتيجية

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

"إقتصاد ما بعد الحرب" التجربة الألمانية نموذجاً

الجمعة 22 محرم 1439
 
 
 
 
 
"إقتصاد ما بعد الحرب" التجربة الألمانية نموذجاً

مواضيع ذات صلة

الرئيس الأسد : بمساعدة الدول الصديقة بدأت مرحلة إعادة الإعمار

الخارجية السورية تطلق مبادرة للدول التي لم تنخرط بالعدوان عليها بإعادة الإعمار

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - عند الحديث عن إعادة الإعمار وعودة الحياة الإقتصادية للبلدان التي مزّقتها الحروب والأزمات، لا يمكننا تجاهل التجارب البشرية في هذا الشأن، ولعل أبرز وأنجح تجربة شهدها العالم هي التجربة الألمانية، أو ما عرف بالمعجزة الإقتصادية الألمانية.

ومع إقتراب انخماد النار وأُفول شبح الحرب عن سوريا والحديث عن أشهر للإنتهاء من التنظيم الأكثر دموية في العالم "داعش"، بدأ التداول في ملف إعادة الإعمار وبناء الإقتصاد السوري من جديد، ولمقاربة هذا الملف مع التجارب العالمية التي نجحت سابقاً كالتجربة الألمانية يجب التوقف عند محطات ونقاط أساسية، سنعرّج عليها توالياً.

فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تمكنت من إعادة إعمار البلاد بسرعة فائقة جداً، رافق ذلك نهضة إقتصادية ملفتة، رغم أن البلاد كانت قد دمرت مع جميع بناها التحتية ومقدّراتها الإقتصادية. وفلسفة هذه النهضة الكبرى إعتمدت على نوع من النيوليبرالية القائمة على إقتصاد السوق الإجتماعي، وهنا نلفت إلى أن النمسا حذت حذو ألمانيا إقتصادياً في تلك الحقبة.

وبدأ الألمان مسيرة ثورتهم الإقتصادية بالنهوض بالعملة الألمانية أولاً والتي وصلت حدود اللاقيمة بعد الحرب، فألغوا "الرايخ مارك" وإستبدلوه بـ "المارك الألماني"، أما في النمسا فاستُحدث "الشيلينغ"، وهذا الأمر ساعدهم على تخفيض التضخم الحاصل وتسريع النمو الإقتصادي. كان الأب الروحي لهذه النهضة وزير الإقتصاد آنذاك "لودفيغ إيرهارت" الذي عمل تحت إشراف المستشار الألماني "كونراد أديناور".

في مرحلة لاحقة أقرّ الألمان والنمساويون سلسلة من الممارسات والتصحيحات العمّالية التي ساهمت هي الأخرى في ازدهار الحركة الإقتصادية.

التجربة الألمانية كانت ملهمة للنمساويين واليابانيين، ولو أراد السوريون أخذها كنموذج، هناك نقاط مفصلية يجب الركون إليها للاقتداء بتلك التجربة بشكل فاعل:

  • الخروج من ظل الإشتراكية أو ما يرتبط فيها إقتصادياً تحت عناوين أخرى، وهنا نذكر أن الاقتصاد الاشتراكي هو ممارسة النظم الإقتصادية القائمة على مبدأ الاشتراكية، أي على الملكية العامة أو ملكية تعاونية مستقلة لوسائل الإنتاج. وهذه الخطوة كانت أساسية في نهضة ألمانيا.

 

  • القيام بالخطوات المناسبة لتعزيز العملة إما بإستبدالها أو بإقرار حقيبة موسعة من الإصلاحات المصرفية التي تحميها في مقابل السوق الخارجي وتفلت الصرف وقيمة السوق أثناء الحرب. فمثلاً يمكن تعزيزها بمخزون إحتياطي من الذهب في البنك المركزي أو بإلغاء صفر منها وغيره من خطوات.
  • بعد إعادة تشكيل العملة يجب محاولة الإنضواء تحت منظومات مالية موسعة، وهنا نشير إلى أن إنضمام ألمانيا إلى برنامج الإنتعاش الأوروبي (مع الإلتفات إلى ضرورة حفظ سيادة وإستقلال قرار البلاد المالي ومكافحة التبعية) ساعدها كثيراً في حماية مشروعاتها ورؤوس أموالها من الهدر أولاً بإعتبار أن الرقابة ستكون "خارجية-داخلية" مشتركة، وثانياً حماها من أطماع الخارج المتمثل بالعقوبات وبازار الوصاية وما يلف لفيفه. وعملياً في سوريا يمكن ذلك بفتح صناديق إقتصادية مشتركة مع الدول الكبرى الحليفة مثلاً.
  • إعتماد إقتصاد السوق الإجتماعي إلى جانب تعديلات إقتصادية رسمية أخرى:

إقتصاد السوق الإجتماعي يقوم بالجمع بين بعض عناصر السوق الحر والعمل على إقتصاد أكثر مركزية، فيما يكون تدخل القطاع العام أو الدولة بنسب متفاوتة بحسب متطلبات السوق. وبهذا يكون إقتصاد السوق الإجتماعي مرتبطاً بالسوق الحرّة من جهة وبالتعويضات الإجتماعية من جهة أخرى.

إقتصاد السوق الإجتماعي سينتج نقاط إيجابية عدة تساهم في إعادة إعمار سوريا، كالحرية الإقتصادية والتقدم التقني المقرون بالمركزية الإقتصادية، وإرتفاع مستوى العمالة وضبط التغيرات وجعلها محدودة عند الطلب. إلّا أن ذلك لا ينفي ضرورة الإنتباه إلى الوجه السلبي لهذه النقطة والذي يتمثل بإساءة إستخدام حرّية السوق مثلاً.

وهذا النوع من إقتصاديات النهوض سيساعد الدولة على لعب دور قوي في الإشتراك بالقرارات الإقتصادية في سبيل المصلحة العامة، كما ستلعب دوراً في التنظيمات الإجتماعية السياسية والإقتصادية، كما سيكون لها دور أساسي في تنسيق السوق وخلق المنافسة الشريفة ومكافحة الإحتكار المحتمل بعد كل أزمة.

ولهذا النوع من الإقتصاد جانب إجتماعي وشخصي ينمّي الروح الوطنية والمساهمة الفردية في إعادة بناء الوطن وإقتصاده، فالفرد لن يكون فرداً فقط بل سيكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه بتحمل مسؤولياته إتجاه نفسه وإتجاه الآخرين، والمسؤولية هذه تتمثل في أنه مساهم بشكل مباشر وسيكون شريك الآخرين في الربح والخسارة، والدولة لن تتدخل إلا عند حالات العجز الكبرى ما يلغي مفهوم التبعية.

  • كان إقتصاد سوريا قبل بدء الأزمة ينمو بشكل ثابت، فوصلت سوريا للإكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الزراعية والصناعية، وشكلت السياحة قطاعاً فاعلاً في دعم هذا الإقتصاد، حتى بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي قبل بداية الأزمة ما يقارب الـ 64 مليار دولار.

لذا فإن أي نهضة جديدة ووفقاً للتجربة الألمانية لا بُد فيها من إعادة إحياء هذه القطاعات الإقتصادية وتفعيل دور العمالة الداخلية فيها، ودعم المستثمرين وإعانة صغار وكبار التجار وأصحاب المصانع. كما من الضروري إستعادة السمعة الطيبة التي تحلت بها هذه القطاعات سابقاً في سبيل إحياء التصدير الخارجي من جديد. فهذا أيضاً سيساهم في إدخال إحتياطي من العملات الأجنبية إلى جانب النهوض بالإقتصاد الداخلي، دائماً كما علمتنا التجربة الألمانية الرائدة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إقتصاد سوريا إقتصاد ما بعد الحرب الإقتصاد السوري إعادة إعمار سوريا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة