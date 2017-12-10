روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

الوقت- أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي زيارة ايران قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف المسؤول الروسي رداً على سؤال عما إذا كان يجري التخطيط لزيارة بوتين إلى إيران: "نعم، مثل هذه الزيارة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي. سيكون ذلك لقاء ثلاثياً يجمع روسيا وإيران وأذربيجان"، ولم يذكر المسؤول موعدا محددا للزيارة المرتقبة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في شهر اذار الماضي نظيره الإيراني حسن روحاني في موسكو، وأكد انذاك أن إيران جار طيب وشريك مستقر وآمن لروسيا، مشيرا الى أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية قبل 500 عام