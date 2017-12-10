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  الخميس 21 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

وزير الدفاع الايراني: حرس الثورة القوة الأعتى لمواجهة الارهاب وأكثرها شعبية

فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق فصائل مسلحة توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب دمشق

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

مالذي سيحصل في حال عطّل ترامب الاتفاق النووي؟ الوقت- يتساءل العديدون عن تداعيات احتمال قيام الرئيس الامريكي..

الجيش السوري يسيطر على أحياء بالميادين.. ومسلحون يسلمون أنفسهم شمال حلب الوقت- كشف الإعلام الحربي لحزب الله (المقاومة اللبنانية)، اليوم الخميس..

تركيا تحشد ضد كردستان على الحدود العراقية الوقت- تحشد تركيا قواتها بتعزيزات عسكرية جديدة على حدودها مع العراق..

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر الوقت- نشرت القوات الأمريكية عمليا فرقة كاملة عند الحدود الروسية مع البلطيق..

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر الوقت- بعد التوتر الأخير بين الامارات وقطر، كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية..

البشمركة ترتعد من هجوم عراقي وتغلق طرق نينوى الوقت- أغلقت قوات إقليم كردستان الانفصالي (البشمركة) مساء الأربعاء..

مصالحة تاريخية بين فتح وحماس برعاية مصرية الوقت- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)..

روحاني: لهذا السبب واشنطن مغتاظة من الحرس الثوري روحاني: لهذا السبب واشنطن مغتاظة من الحرس الثوري

كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب بتصريحاته العدائية والمجنونة كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب بتصريحاته العدائية والمجنونة

الخوف من حزب الله يدفع جيش الاحتلال لاستخدام الدلافين!! الوقت- مع تزايد الخوف الاسرائيلي من قدرات حزب الله العسكرية، كشفت القناة الاسرائيلية الثانية عن قيام الجيش الإسرائيلي، باللجوء الى الدلافين لموجهة "خطر" حزب

الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا

شهداء بثلاث تفجيرات انتحارية تستهدف مركز قيادة شرطة دمشق الوقت- فجر اليوم الأربعاء ثلاثة انتحاريين أنفسهم، قرب مركز قيادة شرطة دمشق..

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد" الوقت- استعرّت بكين غضبا بعد اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية..

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟ الوقت- أطلقت مجندة إسرائيلية النار على نفسها في ساعة مبكرة..

الكشف عن خفايا وحشية ميانمار ضد مسلمي الروهينغا الوقت- بعد أن تعرّض الروهينغا لجرائم وحشية من قبل سلطات ميانمار..

الغارديان: تهديدات ترامب لايران ليست أكثر من مناورة سياسية الغادريان: تهديدات ترامب لايران ليست أكثر من مناورة سياسية

روسيا: على جميع الدول الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران روسيا: على جميع الدول الالتزام بالاتفاق النووي

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یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

الخميس 21 محرم 1439
 
 
 
 
 
روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

اية الله خامنئي مستقبلاً بوتين- ارشيف

روسيا تعلن عن زيارة قريبة لبوتين الى ايران

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الرئيس بوتين: محادثات الاستانا تمهد للحوار المباشر بين الحكومة السورية والمعارضة

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الوقت- أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي زيارة ايران قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف المسؤول الروسي رداً على سؤال عما إذا كان يجري التخطيط لزيارة بوتين إلى إيران: "نعم، مثل هذه الزيارة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي. سيكون ذلك لقاء ثلاثياً يجمع روسيا وإيران وأذربيجان"، ولم يذكر المسؤول موعدا محددا للزيارة المرتقبة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في شهر اذار الماضي نظيره الإيراني حسن روحاني في موسكو، وأكد انذاك أن إيران جار طيب وشريك مستقر وآمن لروسيا، مشيرا الى أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية قبل 500 عام

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