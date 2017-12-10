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  الخميس 21 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

تركيا تحشد ضد كردستان على الحدود العراقية

تركيا تحشد ضد كردستان على الحدود العراقية

الوقت- تحشد تركيا قواتها بتعزيزات عسكرية جديدة على حدودها مع العراق..

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر الوقت- نشرت القوات الأمريكية عمليا فرقة كاملة عند الحدود الروسية مع البلطيق..

هذه هي خطة الإمارات التي رفضتها أمريكا لغزو قطر الوقت- بعد التوتر الأخير بين الامارات وقطر، كشفت صحيفة "ABC" الإسبانية..

البشمركة ترتعد من هجوم عراقي وتغلق طرق نينوى الوقت- أغلقت قوات إقليم كردستان الانفصالي (البشمركة) مساء الأربعاء..

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الخوف من حزب الله يدفع جيش الاحتلال لاستخدام الدلافين!! الوقت- مع تزايد الخوف الاسرائيلي من قدرات حزب الله العسكرية، كشفت القناة الاسرائيلية الثانية عن قيام الجيش الإسرائيلي، باللجوء الى الدلافين لموجهة "خطر" حزب

الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا الإندبندنت: العنصرية ضد المسلمين والسود تضاعفت في بريطانيا

شهداء بثلاث تفجيرات انتحارية تستهدف مركز قيادة شرطة دمشق الوقت- فجر اليوم الأربعاء ثلاثة انتحاريين أنفسهم، قرب مركز قيادة شرطة دمشق..

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد" الوقت- استعرّت بكين غضبا بعد اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية..

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟ الوقت- أطلقت مجندة إسرائيلية النار على نفسها في ساعة مبكرة..

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

الخميس 21 محرم 1439
 
 
 
 
 
أمريكا تصعّد عسكريا ودبلوماسيا ضد روسيا وموسكو تحذّر

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الوقت- نشرت القوات الأمريكية عمليا فرقة كاملة عند الحدود الروسية مع البلطيق، مادفع وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الى التحذير من أن هذا يتعارض مع الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان لها: إن الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق يتناقض مع اتفاق روسيا والناتو، قائلة: الولايات المتحدة قامت بالفعل بنشر تقسيم لقواتها في دول البلطيق بالقرب من حدود روسيا.

وتابعت الوزارة الروسية، أن هستيريا الغرب بشأن مناورات "الغرب-2017"، التي جرت مؤخراً على أراضي روسيا وبيلاروس، مجرد غطاء لوصول القوات الأمريكية للبلطيق.

وأما دبلوماسيا فقد أعلن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، اناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، ان بلاده تطالب السلطات الأمريكية بالتوقف الفوري عن الاستيلاء المنهجي للممتلكات الروسية على أراضيها، المصحوبة بأفعال مشينة.

وصرّح المسؤول الروسي: ان مسؤولية انتهاك معايير العلاقات بين الولايات وروسيا تقع على عاتق واشنطن وحدها. ونطالبها بالتوقف الفوري عن الاستيلاء المنهجي لممتلكاتنا على أراضيها المصحوبة بإجراءات مشينة وأن تعيد الأعلام إلى المباني التابعة للاتحاد الروسي، وعدم السماح بحدوث مثل ذلك مرة أخرى.

وتابع أنطونوف: أبلغنا الجانب الأمريكي احتجاجا على اثر إزالة الأعلام الروسية من ممتلكاتنا الدبلوماسية في سان فرانسيسكو والبعثة التجارية الروسية في واشنطن. التي احتلت في وقت سابق من قبل السلطات الأمريكية، في انتهاك للقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية، والقانون الأمريكي.

وبشأن موقف روسيا الرسمي أعلن السفير: نحن نعتبر ذلك خطوات غير ودية للغاية وتتعارض مع تصريحات سابقة لواشنطن حول الرغبة في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

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