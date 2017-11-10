تطبيق جديد من واتساب خاص بـ "الأعمال"

الوقت- قام "واتساب" بتطوير تطبيق جديد يتميز بإمكانية استخدامه مع أرقام الهواتف الأرضية لأغراض الأعمال، والنسخة الجديدة من التطبيق ستكون مختلفة بشكل كبير عن "الواتساب" العادي، وستكون متوفرة للشركات.
حيث سيتمكن أصحاب الأعمال في الشركات من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماماً على هواتفهم الذكية ذاتها.
والجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من واتساب سيتيح للمستخدم ربط حسابهم برقم هاتف ثابت (أرضي)، لكي يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى العديد من الزبائن.
وتهدف نسخة واتساب "للأعمال" إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهذه الخدمة مربحة وستجني شركة واتساب من خلالها أرباحا مادية كبيرة.