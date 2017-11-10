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  الخميس 21 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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علوم وتكنولوجيا

تطبيق جديد من واتساب خاص بـ "الأعمال"

الخميس 21 محرم 1439
 
 
 
 
 
تطبيق جديد من واتساب خاص بـ "الأعمال"
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الوقت- قام "واتساب" بتطوير تطبيق جديد يتميز بإمكانية استخدامه مع أرقام الهواتف الأرضية لأغراض الأعمال، والنسخة الجديدة من التطبيق ستكون مختلفة بشكل كبير عن "الواتساب" العادي، وستكون متوفرة للشركات.

حيث سيتمكن أصحاب الأعمال في الشركات من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماماً على هواتفهم الذكية ذاتها.

والجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من واتساب سيتيح للمستخدم ربط حسابهم برقم هاتف ثابت (أرضي)، لكي يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى العديد من الزبائن.

وتهدف نسخة واتساب "للأعمال" إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهذه الخدمة مربحة وستجني شركة واتساب من خلالها أرباحا مادية كبيرة.

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