مصر تستعد لتنظيم رحلات طيران إلى موسكو

الوقت- بعد أن تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم لكرة القدم، أعلن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية مصطفى خليل، أن شركات السياحة مستعدة لتنظيم رحلات سياحية إلى روسيا مجدداً.

وفي هذا الإطار، أشار خليل في بيان صحفي له إلى أن "شركات السياحة بدأت الاستعداد لتنظيم رحلات إلى روسيا بمناسبة وصول مصر لكأس العالم لكرة القدم.. ننتظر تحديد المدينة التي سوف تتواجد فيها البعثة المصرية والفريق القومي المصري حيث هناك عدد من المدن التي تستضيف الفرق المشاركة".

وأضاف أن "البرنامج الذي سيتم إعداده لن يقتصر على مشاهدة المباريات ولكن سيكون هناك جانب ثقافي للتعرف على المدن الروسية العريقة وجمال الطبيعة هناك خاصة وأن لكل مدينة طابعا خاصا تتميز به عن غيرها".

وتابع قوله أنه "سيجري العمل على ترتيب الطيران سواء من القاهرة إلى روسيا أو من خلال دول أخرى غير مشاركة، حتى لو أن حركة الطيران تسير بين البلدين فلن تستوعب العدد المتوقع للسفر إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطني".