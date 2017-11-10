"بيتكوين" ستٌمنع من روسيا

الوقت- أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيمنع الوصول إلى المواقع التي تقوم بطرح عملات كالبيتكوين، وأكد نائب محافظ البنك "سيرغي شفيتسوف" أنه لا يمكن للحكومة أن "تقف بعيدا" عما يحدث، في إشارة إلى الإقبال المتزايد على العملات المشفرة.

واعتبر محافظ البنك المركزي إلى أن هذه العملات "مشكوك فيها"، وحذر من أن العملات المشفرة كالبيتكوين تتحول تدريجياً إلى أصول ذات عائد مرتفع، من مجرد وسيلة للدفع.

حيث ظهرت العملة المشفرة البيتكوين في عام 2010، وكانت تبلغ قيتمها أقل من دولار أمريكي واحد، فيما الآن بلغت حوالي 4,807 دولار، قبل أن تبدأ في تلقي الضربات.

ويذكر أن العملة الافتراضية ستتوقف في الصين اعتباراً من 30 سبتمبر، إثر انخفاض قيمتها كثيراً، عقب التحذيرات التي صدرت عن مجموعة من الجهات.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون إلى أن العملة المشفرة "بتكوين" هي "وسيلة للاحتيال تفيد البعض في بلدان مثل فنزويلا أو الإكوادور أو كوريا الشمالية، كما يمكن لتجار المخدرات والممنوعات والقتلة الاستفادة منها كذلك".