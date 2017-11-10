إقالة مدرب المنتخب الجزائري بعد الخسارة الأخيرة

الوقت- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن خبر إقالة المدرب الإسباني لوكاس الكاراز بعد ستة أشهر من تعيينه نظراً للنتائج السلبية المتتالية التي حققها المنتخب.

حيث قرر المكتب الفدرالي للاتحاد برئاسة خير الدين زطشي بالإجماع إقالة الكاراز وذلك قبل مباراة نيجيريا المقررة في الشهر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2018.

وأكد زطشي: "أهدافه مع المنتخب هي التأهل لنهائيات كأس إفريقيا 2019 والوصول إلى المربع الأخير فيها"، لكن الخسارة الأخيرة (2-0) أمام الكاميرون زادت من الضغط على الاتحاد، وتعالت المطالب بضرورة تغيير المدرب من جهات كثيرة.

وأضاف زطشي "الشعب لا يحبه (الكاراز) وسنجد حلاً وديا معه، لكن إذا كنا سنستمر بهذه العقلية فنطرد المدرب كلما خسر مبارتين، فإننا سنجد صعوبة في إيجاد مدربين".

وبدوره رد ألكاراز على الانتقادات "لم اتسلم منصبي من أجل الذهاب إلى كأس العالم.. وإنما بلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2019".