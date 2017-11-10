روحاني: لهذا السبب واشنطن مغتاظة من الحرس الثوري

الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاربعاء، أن نجاح حرس الثورة الاسلامية باذلال تنظيم داعش الارهابي أغاظ واشنطن.

واعتبر روحاني، خلال اجتماع الحكومة الايرانية، أن الاتفاق النووي اختبارا كبيرا جدا لكل الحكومات المشاركة في المفاوضات وسائر حكومات العالم، واضاف ان الالتزام والوفاء بالعهد هو اساس ثقة العالم بحكومة ما، ونحن في الجمهورية الاسلامية الايرانية تحلينا بالدقة واليقظة فحينما قطعنا عهدا التزمنا به حتى النهاية وهو فخر لنا.

وأضاف روحاني: لو تخلى الطرف الاخر للمفاوضات، سيئ النوايا، او المنافس او عدونا، عن تعهده فهذا الامر لا يشكل فشلا لنا بل هو فشل للطرف الاخر، متابعاً:" اخترنا الطريق الصائب في الوقت والمرحلة اللازمة ودخلنا المفاوضات بصورة جيدة وتقدمنا فيها بكل قوة ودقة وما حققناه كان افضل الممكن".

واعتبر روحاني أن التزام جميع الاطراف بالاتفاق يعني ذلك انها حفظت سمعتها وفيما لو لم يلتزم احد ما به فهو يمس بسمعته هو نفسه في الحقيقة.