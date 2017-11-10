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  الأربعاء 20 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

أخبار

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

الوقت- استعرّت بكين غضبا بعد اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية..

ماهو سبب ارتفاع نسبة الإنتحار في جيش الإحتلال الاسرائيلي؟ الوقت- أطلقت مجندة إسرائيلية النار على نفسها في ساعة مبكرة..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

الأربعاء 20 محرم 1439
 
 
 
 
 
بكين تحذّر واشنطن بعد مناورات أمريكية بالقرب منها وروسيا قلقة من "ثاد"

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الوقت- استعرّت بكين غضبا بعد اقتراب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي، وتوعّدت بالردّ من خلال مواصلة اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها في المجرى المائي الحيوي الذي تطالب به عدة دول.

وكان قد صرّح مسؤول أمريكي: إن المدمرة "يو إس إس تشافي" أبحرت بالقرب من جزر باراسيل يوم الثلاثاء، على بعد 16 ميلا بحريا (30 كيلومترا) من اليابسة.

من جهتها أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، الأربعاء، هذه التحركات التي قالت إنها خطرة وتنتهك سيادة الصين. وتابعت أن الجيش تحقق من وجود السفينة الأمريكية وحذّرها من ذلك.

يشار الى أن سفن البحرية الأمريكية تبحر بانتظام في بحر الصين الجنوبي لتأكيد حرية الملاحة.

الى ذلك أفاد جيش كوريا الجنوبية في بيان: إن قاذفتين أمريكيتين من الطراز "بي-1بي لانسر" حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة مساء يوم الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر بشأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أطلقت كوريا الشمالية صاروخين فوق اليابان، وأجرت سادس تجارها النووية في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي وهي تسارع الخطى نحو تحقيق هدف تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

كما صرّح مدير دائرة أمريكا الشمالية لوزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو: إن منظومة "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية موجهة ضد روسيا والصين.

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الصين بحر أمريكا روسيا ثاد

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