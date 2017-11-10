ميسي ورونالدو يضمنان العبور إلى روسيا

الوقت- استطاع المنتخب البرتغالي بتصدره عن المجموعة الاوروبية الثانية التأهل الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، بعد فوزه على نظيره السويسري 2- صفر في لشبونة في الجولة العاشرة الأخيرة.

الشوط الأول إنتهى بتقدم المنتخب البرتغالي بهدف نظيف عبر جواو ماريو في الدقيقة 42

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وفي شوط الثاني تمكن أندريا سيلفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة وتقدمت بفارق الأهداف على سويسرا المتصدرة السابقة التي بات عليها خوض الملحق.

وفي مباراة حاسمة أخرى، استطاع المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على الإكوادور بثلاثة أهداف سجلها اللاعب لينونيل ميسي مقابل هدف وحيد للاكوادور.

وكانت قد تعقدت مهمة الأرجنتين في التأهل للمونديال 2018 بعد أن تعادل بدون أهداف في الجولة السابقة ما قبل الأخيرة، ليحل المنتخب في المركز السادس في مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وساعد الأرجنتين في التأهل خسارة تشيلي أمام البرازيل وتعادل كل من كولومبيا والبيرو في مباريات الجولة نفسها.

وبذلك ينتهي كابوس المشجعين بعدم وجود نجميهم المحبوبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المونديال المتقدم.