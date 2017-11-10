داعش هجّر 5.4 مليون عراقي من ديارهم

الوقت- قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراند، أن أكثر من 5 ملايين عراقي نزح منذ أن سيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة من شمال العراق ووسطه في عام 2014.

وأضافت غراند إن 5.4 مليون مدني فروا من منازلهم خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة الى أن قسم منهم بقي في العراق بينما هاجر قسم آخر الى خارج البلاد.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة "قلقة للغاية" بشأن سلامة الأشخاص الذين شردوا من منازلهم.

وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال الصغار تعرضوا لخطر شديد وضغط وصدمات نفسية، وسيحتاجون إلى دعم ورعاية متخصصة لسنوات قادمة".

وكان تنظيم داعش الارهابي تمكن من احتلال مناطق شاسعة من العراق في عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية خلال الفترة الماضية من تحرير أغلب المناطق التي احتلها تنظيم داعش وبقي للتنظيم الارهابي تواجد قرب الحدود السورية فقط.