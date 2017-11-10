ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

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  الأربعاء 20 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

الأربعاء 20 محرم 1439
 
 
 
 
 
ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

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الوقت- كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن وجود مساعي دولية جديدة لايجاد حل للأزمة اليمنية.

وقال ولد الشيخ خلال إفادة أمام مجلس الأمن، أن المقترح الأممي الجديد يتضمن مبادرات إنسانية وحلولا سياسية للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن كذلك عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن.

وطالب المبعوث الدولي الى اليمن  بضرورة إيصال المساعدات إلى الحديدة وفتح مطار صنعاء خطوة ضرورية وملحة، مشيرا إلى أنه لا رابح في الحرب الجارية في اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد إن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من نقص في الغذاء، مبينا أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في تاريخ العالم.

وأدى عدوان التحالف السعودي على اليمن منذ حوالي ثلاثة أعوام والحصار الجوي والبري والبحري المفروض على هذا البلد من التحالف السعودي، إلى تدهور الخدمات الأساسية والمرافق الصحية، ما أسفر عن انتشار كبير لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 2150، وإصابة أكثر من 800 ألف حالة، خلال أقل من ستة أشهر، حسب تقديرات سابقة للصحة العالمية.

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