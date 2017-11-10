ولد الشيخ يتحدث عن مقترح جديد لحل للأزمة اليمنية

الوقت- كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن وجود مساعي دولية جديدة لايجاد حل للأزمة اليمنية.

وقال ولد الشيخ خلال إفادة أمام مجلس الأمن، أن المقترح الأممي الجديد يتضمن مبادرات إنسانية وحلولا سياسية للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن كذلك عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن.

وطالب المبعوث الدولي الى اليمن بضرورة إيصال المساعدات إلى الحديدة وفتح مطار صنعاء خطوة ضرورية وملحة، مشيرا إلى أنه لا رابح في الحرب الجارية في اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد إن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من نقص في الغذاء، مبينا أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في تاريخ العالم.

وأدى عدوان التحالف السعودي على اليمن منذ حوالي ثلاثة أعوام والحصار الجوي والبري والبحري المفروض على هذا البلد من التحالف السعودي، إلى تدهور الخدمات الأساسية والمرافق الصحية، ما أسفر عن انتشار كبير لوباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 2150، وإصابة أكثر من 800 ألف حالة، خلال أقل من ستة أشهر، حسب تقديرات سابقة للصحة العالمية.