واشنطن تهدد كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية

الوقت- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأسلحة النووية "إذا لزم الأمر"لمواجهة كوريا الشمالية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية أن ترامب بحث مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس الأركان جو دانفورد "الخيارات" التي تمتلكها الولايات المتحدة في مواجهة كوريا الشمالية، وأضاف البيان إن "الإحاطة والنقاش تركزا على الخيارات المتاحة للرد على أي شكل من أشكال العدوان من جانب كوريا الشمالية، وإذا لزم الأمر لمنع كوريا الشمالية من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة نووية".

وكان ترامب هدد في تغريدة على موقع تويتر بيونغ يانغ وقال إن "شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول" مع كوريا الشمالية، من دون أن يوضح ما الذي يقصده فعلا، وكتب يومها أن "الرؤساء وإداراتهم عكفوا على الحديث مع كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، ووقعوا اتفاقات وصرفوا مبالغ طائلة من الأموال".

وأضاف ترامب "لكن لم يكن لذلك مفعول، فقد تم خرق الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر، في استهانة بالمفاوضين الأمريكيين، عفوا، لكن شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول".