يار الله يعلن انتهاء عملية تحرير الحويجة

الوقت- أعلن الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، قائد عمليات تحرير الحويجة، ان الجيش العراقي وبمساعدة الحشد الشعبي أنهوا مهامهم الحربية في القضاء.

وأضاف يار الله في بيان "قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي وباسناد ودعم طيران الجيش أنهت مهامها بعمليات تحرير الحويجة".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء، أن القوات المشتركة حررت مناطق لم تصل اليها أية قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم "داعش" في العراق.

وكان العبادي أعلن، الخميس (5 تشرين الأول 2017)، تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم "داعش"، مؤكداً أنه لم يبق وجود للتنظيم الا في الشريط الحدودي مع سوريا.