تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

الوقت- قال رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دنفورد، أنه يتوقع أن تصبح الصين عام 2025 الخصم الأكبر لبلده، فيما وصف روسيا بأنها الخطر الأكبر بشكل شامل.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا التصريح ورد على لسان دنفورد خلال جلسة استماع في "لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ حول إعادة تعيينه في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة".

وأشار هذا المسؤول العسكري الأمريكي إلى أن "كوريا الشمالية تشكل الخطر الأكبر للولايات المتحدة اليوم بسبب التطور السريع للصواريخ والأسلحة النووية في بيونغ يانغ"، إلا أنه رأى أن "روسيا تظل الخطر الأعظم بشكل شامل، نظرا لقدراتها العسكرية في مجالي الأسلحة النووية والحرب الإلكترونية". أما الصين، فقد اتهمها دنفورد أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ بأنها :"تسعى إلى الحد من قدرتنا على إظهار قوتنا وإضعاف تحالفاتنا في منطقة المحيط الهادئ".

يذكر أن البنتاغون قدّر في تقرير حول قدرات الصين العسكرية المُعلنة العام الحالي، أن ميزانيتها العسكرية تزداد سنوياً بمعدل 8.5 بالمائة منذ عام 2007 وحتى 2016، ما دفع هذا دنفورد إلى حث "أعضاء اللجنة على زيادة ميزانية الدفاع السنوية من بين ثلاثة إلى سبعة بالمائة لمدة خمس أعوام، إذا أرادت واشنطن التغلب على التقدم العسكري التي بلغته كل من روسيا والصين".