الغارديان لأمريكا، لصبر إيران حدود

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 19 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

أخبار

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري

هكذا فضحت المعارضة السورية رموزها الزائفة! الوقت- كشفت المعارضة السورية في تقرير لها عن فساد رئيس..

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا الوقت- تم إطلاق خط بحري منتظم بين مرفأ اللاذقية السوري وميناء نوفورسييسك الروسي، بالتعاون مع شركة (سيما سي جي إم) الروسية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

أول دولة أوروبية تعلن نيتها الاعتراف باستقلال كتالونيا أول دولة أوروبية تعترف باستقلال كتالونيا

البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط

موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران

القوة البحرية الايرانية تفشل هجوما للقراصنة على سفينة في خليج عدن القوة البحرية الايرانية تفشل هجوما للقراصنة على سفينة في خليج عدن

الجيش التركي يعلن دخول محافظة ادلب السورية الجيش التركي يعلن دخول محافظة ادلب السورية

ايران تهدد برد حاسم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية ايران تهدد برد حاسم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية

جبهة النصرة تسيطر على بلدة أرمناز بعد قتال عنيف مع حركة أحرار الشام جبهة النصرة تسيطر على بلدة أرمناز بعد قتال عنيف مع حركة أحرار الشام

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش

سيناتور أمريكي: أخطاء ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة سيناتور أمريكي: أخطاء ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة

وفد رسمي اسرائيلي داخل البرلمان المغربي رغم المعارضة الواسعة وفد رسمي اسرائيلي داخل البرلمان المغربي رغم المعارضة الواسعة

ميركل تتنازل عن موقفها السابق حول اللاجئين بعد اتفاق سياسي ميركل تتنازل عن موقفها السابق بخصوص اللاجئين

أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا

اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

زيارة الجبوري لأربيل.. بين المبادرة الفردية والخطأ السياسي!

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

الخضروات الورقية وأهميتها على صحة القلب

هكذا فضحت المعارضة السورية رموزها الزائفة!

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط

أدباء وشعراء إيرانيون على قائمة اليونسكو الدولية للمشاهير

اعتراف السعودية بالهزيمة، دليل آخر على قوة حزب الله

صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

تهمة جديدة تلاحق ايفانكا ترامب وشقيقها

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

مسلمو الغرب ضحية "إزدواجية المعايير"

كيف تسيطر الحكومة العراقية على حدود كردستان دون إطلاق أي رصاصة؟

كيف تغيرت حياة النساء السعوديات في أسبوع؟ من الحق في القيادة إلى بث أغاني المطربات على شاشة التلفزيون.. وما هي ردة فعل الإعلام الغربي؟

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

فقرُ كردستان سببه بغداد أم أربيل ؟!

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

تعرّف على "قنبلة التعتيم" التي سترميها سيئول على بيونغ يانغ

صالح العاروري نائباً لهنيّة.. ما لا تعرفه عن المطلوب رقم 1 للکيان الإسرائيلي

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

"بن سلمان" يكلّف اللواء عسيري بمهمّة الإشراف على سجن الامراء السعوديين

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

أصغر وزيرة في العالم تدخل موسوعة غينيس

اردوغان يكشف اسرار خطيرة عن لقائه بالاسد وادلب

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
تقارير

الغارديان لأمريكا، لصبر إيران حدود

الثلاثاء 19 محرم 1439
 
 
 
 
 
الغارديان لأمريكا، لصبر إيران حدود

مواضيع ذات صلة

موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران

الاتفاق النووي؛ مواقف متباينة للدول الست الكبرى وابرز التداعيات عليها

Zoom In Font Zoom Out Font

 الوقت- قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الثلاثاء على لسان الكاتب " سعيد كمالي دهغان" إنه ومنذ انتخاب دونالد ترامب، أفادت عدد من التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية لكن أمريكا يجب أن تعلم أن هناك حدا لصبر إيران.

وقال الكاتب إن ترامب يواجه موعدا نهائيا في نهاية الأسبوع الحالي أمام الكونغرس الأمريكي للاعتراف بامتثال طهران بموجب الاتفاقية، فهناك حالة من عدم اليقين بشأن المدى الذي سيذهب إليه الرئيس الامريكي لإظهار عدم رضاه عن الاتفاق، الذي كان إنجازا رئيسيا للسياسة الخارجية لإدارة أوباما، ويمكن لترامب أن يعلن عن بعض العقوبات الجديدة الرمزية أو استعادة العقوبات ذات الصلة النووية في انتهاك صارخ للاتفاق.

وتابعت الصحيفة البريطانية بالقول: لكن تهديدا أمريكيا واحدا لإيران أثار عددا كبيرا من الاضطرابات، حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية ستظهر ردا سريعا إذا ما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة قوله "إننا نأمل في ألا تقوم الولايات المتحدة بهذا الخطأ الاستراتيجي"، وأضاف "إذا فعلوا ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل عواقبه".

وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يؤيد تماما الاتفاق النووي، وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثماني مرات أن طهران تمتثل للاتفاق وبشكل كامل، وقد اقترحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن يكون الاتفاق نموذجا لحل الأزمة الكورية الشمالية، بينما صرحت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية لنظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن بريطانيا مازالت ملتزمة بشدة بالاتفاق وأعربت عن اعتقادها بأن الاتفاق النووي مع إيران يحمل أهمية حيوية بالنسبة للأمن الإقليمي في المنطقة.

وقال ريتشارد دالتون، السفير البريطاني السابق لدى طهران، أن تعيين الحرس كجماعة إرهابية سيكون تصعيدا كبيرا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الغارديان أمريكا صبر إيران حدود

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا

مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة