بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 19 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

أخبار

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري

هكذا فضحت المعارضة السورية رموزها الزائفة! الوقت- كشفت المعارضة السورية في تقرير لها عن فساد رئيس..

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا الوقت- تم إطلاق خط بحري منتظم بين مرفأ اللاذقية السوري وميناء نوفورسييسك الروسي، بالتعاون مع شركة (سيما سي جي إم) الروسية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

أول دولة أوروبية تعلن نيتها الاعتراف باستقلال كتالونيا أول دولة أوروبية تعترف باستقلال كتالونيا

البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط

موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران

القوة البحرية الايرانية تفشل هجوما للقراصنة على سفينة في خليج عدن القوة البحرية الايرانية تفشل هجوما للقراصنة على سفينة في خليج عدن

الجيش التركي يعلن دخول محافظة ادلب السورية الجيش التركي يعلن دخول محافظة ادلب السورية

ايران تهدد برد حاسم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية ايران تهدد برد حاسم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية

جبهة النصرة تسيطر على بلدة أرمناز بعد قتال عنيف مع حركة أحرار الشام جبهة النصرة تسيطر على بلدة أرمناز بعد قتال عنيف مع حركة أحرار الشام

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش

سيناتور أمريكي: أخطاء ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة سيناتور أمريكي: أخطاء ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة

وفد رسمي اسرائيلي داخل البرلمان المغربي رغم المعارضة الواسعة وفد رسمي اسرائيلي داخل البرلمان المغربي رغم المعارضة الواسعة

ميركل تتنازل عن موقفها السابق حول اللاجئين بعد اتفاق سياسي ميركل تتنازل عن موقفها السابق بخصوص اللاجئين

أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا

اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

زيارة الجبوري لأربيل.. بين المبادرة الفردية والخطأ السياسي!

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

الخضروات الورقية وأهميتها على صحة القلب

هكذا فضحت المعارضة السورية رموزها الزائفة!

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

تصريحات نارية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي عن روسيا والصين

موغيريني و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدان على حفظ الاتفاق النووي مع إيران

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط

أدباء وشعراء إيرانيون على قائمة اليونسكو الدولية للمشاهير

اعتراف السعودية بالهزيمة، دليل آخر على قوة حزب الله

صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

تهمة جديدة تلاحق ايفانكا ترامب وشقيقها

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

مسلمو الغرب ضحية "إزدواجية المعايير"

كيف تسيطر الحكومة العراقية على حدود كردستان دون إطلاق أي رصاصة؟

كيف تغيرت حياة النساء السعوديات في أسبوع؟ من الحق في القيادة إلى بث أغاني المطربات على شاشة التلفزيون.. وما هي ردة فعل الإعلام الغربي؟

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

فقرُ كردستان سببه بغداد أم أربيل ؟!

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

تعرّف على "قنبلة التعتيم" التي سترميها سيئول على بيونغ يانغ

صالح العاروري نائباً لهنيّة.. ما لا تعرفه عن المطلوب رقم 1 للکيان الإسرائيلي

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

عاجل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: انتظروا منا فضيحة مدوية للقوات الأمريكية في سوريا والعراق!

هذه هي الدول التي ستدمرها بيونغ يانغ بالنووي

صحيفة بريطانية: هذا البلد هو معقل تنظيم داعش المنسي

سعوديون يدعون لعاصفة حزم ضد بوتين.. ماهو السبب؟

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

"بن سلمان" يكلّف اللواء عسيري بمهمّة الإشراف على سجن الامراء السعوديين

كيف يسير الأكراد على خطى داعش؟

الجيش الميانماري يجن جنونه..من عمليات القتل والمجازر الى الاغتصاب الجماعي بحق المسلمات!

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

أصغر وزيرة في العالم تدخل موسوعة غينيس

اردوغان يكشف اسرار خطيرة عن لقائه بالاسد وادلب

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

الثلاثاء 19 محرم 1439
 
 
 
 
 
بعد إيصاد الأبواب أمام اللاجئين.. الإمارات تقتص من السوريين

مواضيع ذات صلة

نيويورك تايمز: الامارات فشلت في اخفاء وجهها الطائفي القبيح

الإمارات أججت صراع جنوب السودان وارتكبت جرائم حرب.. والسبب؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- خبر لافت ضجّت به الصحافة والمواقع الإخبارية يتحدث عن إخراج أكثر من 50 عائلة سورية من الإمارات على وجه السرعة. خبر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، والسبب هو أن للإمارات خصوصية لدى الشعب السوري وخاصة فيما يتعلق بالأزمة والحرب الكونية الدائرة منذ سنوات. انطلاقا من هنا سنحاول الإضاءة على هذه الخصوصية وقراءة ما وراء السطور (إن صح التعبير) والتذكير ببعض الحقائق الدامغة التي تنفرد فيها الإمارات دون غيرها من دول العالم.

لو تابع المشاهد العادي ضمن الرأي العام العالمي والعربي موقف الإمارات من الأزمة السورية لظن للوهلة الأولى أن الإمارات هي الداعم الأول (مع أشقائها الخليجيين) للشعب السوري وخاصة اللاجئين، والمدافع الأبرز عن حقوقه الإنسانية. بل ولظن هذا المشاهد أن السواد الأعظم من المهجرين واللاجئين السوريين لجأوا للإمارات أو لجاراتها من الدول الخليجية الأخرى وعلى رأسها السعودية. ولاعتقد أن المساعدات والغوث الذي يقدم للاجئ السوري في دول كلبنان أو تركيا أو الأردن يأتي من منظمات إنسانية إماراتية أو خليجية.

المضحك المبكي أن الحقيقة في مكان آخر، فقد اقتصر الدور الإماراتي خلال الأزمة السورية على دعم بعض الجماعات المسلحة في الداخل السوري ليس إلاّ. فالإمارات يا أعزاء لم تستقبل من اللاجئين سوى أغنياء سوريا، وأوصدت أبوابها بشكل كامل أمام استقبال اللاجئين الحقيقيين ممن هدمت منازلهم وباتوا بلا مأوى وهذا الأمر كان موضع انتقاد كثير من الجهات الدولية المتابعة لهذا الشأن.

أبقت الإمارات أبوابها مفتوحة لأصحاب رؤوس الأموال من التجار السوريين، وفرضت عليهم قيودا ومبالغ طائلة مقابل إعطاؤهم الإقامة. وكان من الواضح أن الهدف تجاري بحت من جهة وتخريبي لسوريا ومقدراتها من جهة أخرى، حيث ساهمت مؤسساتها في مساعدة التجار السوريين على تهريب أموالهم من سوريا فيما أوصدت الباب أمام اللاجئين الحقيقيين.

هنا يصبح من الجدير واللائق بنا أن نشير إلى دول أخرى ساهمت في الأزمة السورية بشكل مخرب، ولكنها لم توصد الأبواب أمام تدفق اللاجئين إليها ونقصد هنا أوروبا، فعلى رغم محاولاتها ضبط حركة تدفق اللاجئين إلى أراضيها عبر الاتفاق مع تركيا حينا وعبر تشديد قوانين اللجوء حينا آخر، بقيت ملتزمة بالحد أقل الممكن من المعايير الإنسانية التي تعتبرها أوروبا أساسية في قرار قبول اللاجئ من عدمه.

اليوم وبعد أن اقتربت الأزمة السورية من الانتهاء، وبعد أن أخلت الإمارات وأشقاؤها الخليجيون وعلى رأسهم السعودية ظهر المعارضة السورية وألزمتهم بقبول الاتفاق مع الحكومة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد بدأت الإمارات بإخراج السوريين المقيمين شرعيا على أراضيها وبأشكال معيبة ومذلة لهم.

نعم قد يقول البعض أنه من حق أي دولة تستضيف جالية دولة أخرى على أراضيها ولأسباب معينة أن تقوم بإخراجهم، ولكن هذا يتطلب توجيه تهم محددة وواضحة وليس على الطريقة الإماراتية التعسفية، حيث تقرر إخراج مجموعة من العائلات بكامل أفرادها دون تقديم أي توضيح أو مبرر لهذا الأمر. وهذا ليس جديدا على الإمارات فقد فعلت هذا الأمر مرارا في أوقات سابقة مع الجالية اللبنانية حيث أخرجت الكثيرين منهم بإنذار سريع يطلب ترك الأراضي الإماراتية خلال ساعات، كما أنها منعت إخراج رؤوس أموال هؤلاء ورفضت تقديم أي مبررات قانونية لذلك.

ومن اللافت أمر مهم جدا وهو أن الأسلوب الذي تعتمده هذه الدولة أمني بامتياز، حيث توجه التحذير للأشخاص وتعطيهم ساعات للخروج، وترفض أن تضع على جوازات سفرهم أي إشارة أو ختم يؤكد طردهم من الإمارات. يقول البعض أن الهدف من ذلك منع ملاحقة الإمارات في المحافل الدولية، حيث لا مستند يؤكد حقيقة طردهم إلا شهاداتهم الشفاهية.

الغريب أيضا والذي يثير الشك في حقيقة الخلفية الإماراتية من وراء القرار الأخير هو التهم الشفهية التي وجهت لبعض التجار السوريين بخرق الحصار الخليجي على قطر وتصدير بضائع إلى تلك الدولة عبر أساليب وطرق التفافية مهددين إياهم بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم في الإمارات. هذا الأمر يرفضه هؤلاء التجار جملة وتفصيلا، حيث يؤكدون أن هذا الأمر إنما للضغط عليهم ولمنعهم من التحدث إلى الإعلام وإبراز قضيتهم المحقة.

من الجدير الذكر أن معظم الذين تم ترحيلهم هم من المقيمين القديمين في الإمارات وليسوا من الأغنياء الذين قدموا إليها بعد بداية الأزمة. وهذا الأمر يؤكد وجود نية مبيتة للتضييق على السوريين من خلال مصدر رزقهم، حيث أن هؤلاء بمعظمهم يرسلون الأموال لعوائلهم داخل سوريا وفي دول اللجوء التي يعاني فيها السوريين الأمرّين.

الإمارات وما أدراك ما الإمارات هي مثال الدولة التي تعتاش على أزمات غيرها، فتغذي الأزمة لينتعش اقتصادها، وتستقطب الأغنياء لتنمية تجارتها، وتحتل أراض ومرافئ (اليمن) منعا لمنافسة اقتصادها. الحذر الحذر لتجار ورجال أعمال ظنوا أن حمايتهم في غير أوطانهم، سيصل اليوم الذي تبيعكم هذه الدول بأبخس الأثمان فاستدركوا.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إخراج السوريين الإمارات الأزمة السورية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا

مظاهرات في مدريد ضد انفصال كتالونيا

أطفال ميانمار يعيشون حياة بائسة في الملاجئ
الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة