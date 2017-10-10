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  الثلاثاء 19 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

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رياضة

صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

الثلاثاء 19 محرم 1439
 
 
 
 
 
صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق
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الوقت- تغلبت صربيا على جورجيا 1-0، لتتصدر بذلك المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وتتأهل بذلك إلى مونديال روسيا 2018.

استطاعت صربيا تسجيل هدف الاول والوحيد والذي قادها للتأهل إلى المونديال، عن طريق لاعبها أليكساندر بريجوفيتش، في الدقيقة 74.

ورغم محاولات جورجيا إلا أنها لم تتمكن من إحراز أي هدف، وبهذه النتيجة تصدرت صربيا مجموعتها الرابعة في التصفيات، متقدمة بفارق نقطتين عن جمهورية إيرلندا الوصيفة.

وفي مباراة حاسمة أخرى في المجموعة، استطاع المنتخب الإيرلندي الفوز أمام المنتخب الويلزي بنتيجة 1-0، ليحجز مقعداً في الملحق الأوروبي الذي سيقام الشهر المقبل.

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صربيا حورحيا إيرلندا كأس العالم مونديال روسيا 2018 تصفيات أوروبية

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