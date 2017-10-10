صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

الوقت- تغلبت صربيا على جورجيا 1-0، لتتصدر بذلك المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وتتأهل بذلك إلى مونديال روسيا 2018.

استطاعت صربيا تسجيل هدف الاول والوحيد والذي قادها للتأهل إلى المونديال، عن طريق لاعبها أليكساندر بريجوفيتش، في الدقيقة 74.

ورغم محاولات جورجيا إلا أنها لم تتمكن من إحراز أي هدف، وبهذه النتيجة تصدرت صربيا مجموعتها الرابعة في التصفيات، متقدمة بفارق نقطتين عن جمهورية إيرلندا الوصيفة.

وفي مباراة حاسمة أخرى في المجموعة، استطاع المنتخب الإيرلندي الفوز أمام المنتخب الويلزي بنتيجة 1-0، ليحجز مقعداً في الملحق الأوروبي الذي سيقام الشهر المقبل.