الخضروات الورقية وأهميتها على صحة القلب

الوقت- أكدت دراسة أمريكية حديثة أجريت في جامعة أوغوستا الأمريكية، إلى أن الخضروات الورقية كالسبانخ، تساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، لاحتوائها على فيتامين "ك".

وتابع الباحثون حالة 766 مراهق سليم (تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما)، وقاموا بتقييم العادات الغذائية والنشاط البدني لهؤلاء المراهقين لأسبوع كامل، بالتوازي مع تقييم صحة هيكل البطين الأيسر للقلب وسلامته.

لذا تبين أن المراهقين الذين تناولوا أقل كمية من الخضروات الورقية التي تحتوي على فيتامين "ك"، كان البطين الأيسر لديهم متضخماً أكثر مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كميات كافية من فيتامين "ك".

وأوضح الباحثون أن تضخم البطين الأيسر يزيد من فرص الإصابة بقصور القلب، وأشاروا إلى أن هذه الحالة قد تصيب الشباب بسبب تشوهات القلب التي تبدأ في مرحلة الطفولة، وتنذر بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ.