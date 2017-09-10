أدباء وشعراء إيرانيون على قائمة اليونسكو الدولية للمشاهير

الوقت- سجل حوالي 31 أديباً وشاعراً وعالماً إيرانياً في قائمة المنظمة الدولية لمشاهير العالم كالشاعر فردوسي وسعدي وحافظ والعالم الشهير ابن سينا، وذلك بحسب ما أعلنه الأمين العام للجنة الوطنية المعنية بشؤون منظمة اليونسكو في إيران سعد الله نصيري.

وفي هذا الإطار، اشار نصيري في كلمة له بعنوان "شمس التبريزي ومولانا" في مدينة خوي قائلاً: " نسعى لتوثيق اسم الصوفي الايراني الشهير الشيخ شهاب الدين السهروردي ضمن قائمة المشاهير العالمية لمنظمة اليونسكو للثقافة والتراث، لافتاً الى انه ستقام مراسم خاصة بالمناسبة عقب البتّ في هذا القرار، بمسقط راس الشيخ سهروردي في محافظة زنجان".