الحريري يؤكد أن زيادة الضرائب تحمي الليرة من الإنهيار

الوقت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" عن أن البرلمان اللبناني قد أقر زيادات الضرائب لتمويل زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، وأكد بأنها كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.

وأوضح الحريري في بيان صحفي له بعد جلسة البرلمان أنه "بلا ضرائب.. شعبيا أفضل ولكن بعد ستة أشهر ستكون قد انهارت الليرة اللبنانية".

وقد ذكرت وسائل إعلامية أن البرلمان اللبناني قد أقر قانوناً للضرائب لتمويل زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، وفي شهر يوليو وافق البرلمان على زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام وزيادة سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها بحوالي 917 مليون دولار.

هذا وسبق أن ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني قدمه عدد من النواب في شهر سبتمبر من هذا العام، وأحاله مجدداً إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة.