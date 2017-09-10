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  الإثنين 18 محرم 1439
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الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

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أخبار

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

الإثنين 18 محرم 1439
 
 
 
 
 
ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل

ألمانيا: سياسة ترامب خطر على العالم كله

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الوقت- اعتبر وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، ان سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرا كبيرا على العالم كله.

وأضاف غابرييل في فعالية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي "من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، وهذا يمثل لي قلقا كبيرا"، وتابع "الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقي الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق المعني بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية”، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية عنه.

ووصف غابرييل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الخطر الكبير"، موضحا أن "ترامب والمحيطين به يرون العالم ساحة قتال البقاء فيها للأقوى"، وأضاف "هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون، بقانون الأقوى، ما يمثل خطرا بالنسبة لألمانيا، لأنه يغير العالم".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت خلال الأيام الماضية، أن ترامب يعتزم تقديم تقرير للكونغرس (البرلمان بمجلسيه) يفيد بعدم التزام طهران بالاتفاق النووي، ما يمهد الطريق لإعادة فرض عقوبات عليها، وإلغاء الاتفاق بشكل فعلي.

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