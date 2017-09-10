البارزاني: مستعدون للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط

الوقت- اعلن مسعود البارزاني، رئيس اقليم كردستان، الاثنين، عن استعداده للحوار مع الحكومة العراقية دون شروط و بأجندات مفتوحة.

وأضاف البارزاني، في بيان صحافي بعد اجتماعه مع السفير الجديد للاتحاد الأوربي في العراق رامون بليكوا، أن "سفير الاتحاد الأوربي أبدى استعداده للوساطة بين بغداد وأربيل في إطار الجهود الدولية، واعرب عن رغبته بمعالجة المشاكل عبر الحوار".

وأكد البارزاني، بحسب البيان، "استعداد الإقليم لإجراء حوار بأجندات مفتوحة وبدون شروط"، مشددا على ضرورة "منح الوقت الكافي للحوار".

يذكر أن اقليم كردستان العراق اجرى في (25 أيلول 2017)، استفتاء للانفصال عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبرالدستور "مرجعية" في التفاوض مع إقليم كردستان، مشترطاً الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء مقابل الحوار مع الإقليم، فيما أكد أن العراق يعمل على إصلاح طرق دمرها "داعش" تربط تركيا بقضاء تلعفر دون المرور بكردستان.