كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش

الوقت- أعلن مسؤول في بنغلادش، الاثنين، مقتل12 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرون في بنغلادش بعد غرق مركب للروهينغا المسلمين الفارين من ميانمار.

و أضاف المسؤول في حرس الحدود، علاء الدين نايان، إن المركب "كان يقل حوالى 100 شخص"، مضيفا أن شهادات الناجين تشير إلى أن بين هؤلاء، كان هناك نحو 40 راشدا والباقين من الأطفال، مضيفا "تحدثنا إلى عدد كبير من الناجين. قال أحدهم إن المركب كان يقل بين 80 و100 شخص، بينهم 30 إلى 35 رجلا".

وقال ضابط شرطة في بنغلادش يدعى محمد معين الدين لرويترز إن السلطات انتشلت 12 جثة لعشرة أطفال ورجل وامرأة. وفي وقت سابق شاهد مصور من رويترز جثث أربعة أطفال وامرأتين ورجل على الشاطئ.

ووقع حادث الغرق الجديد مساء الأحد بالقرب من قرية غالاشار الساحلية في خليج البنغال، بالقرب من مصب نهر ناف، الذي يفصل بين ميانمار وبنغلادش.

وكان أكثر من نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين قد فروا في شهر واحد، هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف اعتبرت الأمم المتحدة أنها "تطهير عرقي" تنفذها قوات ميانمار بمساعدة من عصابات بوذية.