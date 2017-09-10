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  الإثنين 18 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

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ايران تهدد برد حاسم في حال إدراج حرس الثورة على لائحة الإرهاب الأمريكية

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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش

الإثنين 18 محرم 1439
 
 
 
 
 
كارثة جديدة تصيب مسلمي الروهينغا قرب بنغلادش

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جيش ميانمار وميليشياته يواصلان حرق منازل الروهينغا

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الوقت- أعلن مسؤول في بنغلادش، الاثنين، مقتل12 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرون في بنغلادش بعد غرق مركب للروهينغا المسلمين الفارين من ميانمار.

و أضاف المسؤول في حرس الحدود، علاء الدين نايان، إن المركب "كان يقل حوالى 100 شخص"، مضيفا أن شهادات الناجين تشير إلى أن بين هؤلاء، كان هناك نحو 40 راشدا والباقين من الأطفال، مضيفا "تحدثنا إلى عدد كبير من الناجين. قال أحدهم إن المركب كان يقل بين 80 و100 شخص، بينهم 30 إلى 35 رجلا".

وقال ضابط شرطة في بنغلادش يدعى محمد معين الدين لرويترز إن السلطات انتشلت 12 جثة لعشرة أطفال ورجل وامرأة. وفي وقت سابق شاهد مصور من رويترز جثث أربعة أطفال وامرأتين ورجل على الشاطئ.

ووقع حادث الغرق الجديد مساء الأحد بالقرب من قرية غالاشار الساحلية في خليج البنغال، بالقرب من مصب نهر ناف، الذي يفصل بين ميانمار وبنغلادش.

وكان أكثر من نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين  قد فروا في شهر واحد، هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف اعتبرت الأمم المتحدة أنها "تطهير عرقي" تنفذها قوات ميانمار بمساعدة من عصابات بوذية.

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