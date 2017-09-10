سيناتور أمريكي: أخطاء ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة

الوقت- اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الامريكي، السيناتور بوب كوركر، أن أخطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقود الى حرب عالمية ثالثة.

واضاف كوركر إن التهديدات التي يطلقها ترامب ضد دول أخرى من شأنها أن تضع البلاد "في الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأعرب السيناتور الجمهوري عن قلقه من تصرفات ترامب في البيت البيض، قائلا: "إنه (ترامب) يقلقني، ويقلق كل شخص يهمه أمر قوميتنا"، وأضاف أن "ترامب ألحق، في عديد المرات، ضررا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسية، من خلال كتاباته على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان السيناتور بوب كوركر، هاجم في وقت سابق الرئيس الأمريكي ترامب، وتبادلا الشتائم على موقع "تويتر"، حيث اتهم ترامب كوركر بأنه شارك في "الصفقة النووية الإيرانية"، فيما رد كوركر بتغريدة على موقعه في "تويتر" قال فيها إن البيت الأبيض تحول إلى "حديقة أطفال للبالغين".