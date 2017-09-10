شابة هولندية تبتكر طريقة غريبة لمحاربة التحرش + صور

الوقت- کثیرا ما تتعرض الفتیات للمضایقات والإزعاجات في الأماكن العامة عبر كلمات يطلقها بعض الشبان على مسامعهن، هذا المشهد يتكرر كل يوم وفي جميع أنحاء العالم وكثيرا ما يشكل معاناة لأغلب الفتيات خاصة الجميلات منهن.

وتبقى النساء حائرات حول كيفية الرد في حال تعرضن لمثل هذا الموقف، البعض يلتزم الصمت ويكمل طريقه والبعض الآخر يرد على التحرش اللفظي وفي كلتا الحالتين يبقى الأمر مربكا ومحرجا للفتيات.

ولهذه الأسباب الآنفة الذكر، لم يكن أمام نورا جاسما البالغة من العمر 20 عاما سوى ابتكار طريقة جديدة للتعامل مع المضايقات التي تتعرض لها من قبل الجنس الآخر، حيث ترسل من خلالها رسالة معبرة وقوية في الوقت نفسه.

نورا وهي طالبة من أمستردام، قررت أخذ صور "سيلفي" مع كل رجل يتعرض لها أو يتحرش بها في الشارع.

الطريف في الأمر أن نورا لاتقوم بالتقاط الصور دون علم الرجال، ولكنها تسألهم بكل لطف، وهم يوافقون بكل سعادة، فعلى ما يبدو أنهم لا يفهمون الوضع أو الهدف من الصور على الإطلاق.

ولم تكتفي جاسما بهذا فقد أنشأت حسابا على إنستغرام اسمه "عزيزي المتحرش" (Catcallers)، من أجل مشروعها الذي يوثق كل حادثة تتعرض لها.

واستطاعت نورا أن تحقق من خلال حسابها الجديد إيصال رسائل مهمة وقوية لكل من يفكر بمثل هذا الأمر، وحقق الحساب أكثر من 45 ألف متابع، في غضون شهر واحد وبـ 30 منشور فقط.

وهناك مواضيع للصور أيضا، بما في ذلك "نحن نرى جاسما"، و"الغافلين عن حقيقة أنهم جعلوها تشعر بعدم الارتياح" وغيرها.

وكتبت جاسما عن مشروعها في نهاية شهر آب/أغسطس مصرحة أن "هذا الحساب على إنستغرام يهدف إلى خلق الوعي حول مشاكل المرأة في الحياة اليومية". وكانت الشابة الهولندية تفكر بتنفيذ مشروعها لفترة من الوقت، ولكن بعد تعرضها للمضايقة مرتين في محطة القطار، قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى مدار الشهر، سألها رجل واحد فقط "لماذا ترغبين بالتقاط صورة سيلفي"، في حين كان يشعر الآخرون بالغرابة. وقالت جاسما: "معظمهم يجدون ما يفعلونه أمرا طبيعيا تماما".

وترغب جاسما بنشر الحساب الذي يوثق هذه الحوادث، إلى الفتيات في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 1 يناير 2018، ستُفرض عقوبة التحرش في شوارع أمستردام، حيث سيدفع المتحرشون غرامة مالية وقدرها 190 يورو.